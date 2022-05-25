В Кремле заявили о готовности к переговорам с Западом

23:18 24 мая Киев, Украина

Турецкая сторона, которая принимала переговорные группы Украины и России заявила о том, что Кремль готов к переговорам не только с Киевом, но и с Западом.

Об этом заявил советник президента Эрдогана Ибрагим Калин в комментарии для турецкого издания «Turkiye». “Мы отдаем себе отчет, что Россия хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом и заключить новое крупное соглашение. Вопрос и в Украине, и не в Украине. Есть более глубокий стратегический расчет, в который включена Украина. Невозможно положить конец боевым действиям и, наконец, войне, не восстановив здесь правильный баланс”, - сказал Калин.

При этом, советник турецкого президента не рассказал о каких условиях соглашения идет речь. Предположительно, Кремль будет говорить о “нерасширении НАТО на восток” и о “внеблоковом статусе Украины”.

Напомним! Реджеп Эрдоган выражает негативное отношение по поводу присоединения новых государств к ЕС, аргументируя “большим количеством террористов в скандинавских странах”.

«Вероятно, известие о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции побудило Кремль предложить Эрдогану вариант по решению конфликта, в связи с чем, турецкий президент выразил свое негативное мнение о данном событии», - считают политологи, сохраняющие анонимность.

Украина отказалась от переговорного процесса, а потому разговоры РФ о готовности к переговорам воспринимаются политологами как «фактическое признание Кремлем невозможности добиться успехов на поле боя».

«При этом попытки привлечь Запад для заключения каких-то “соглашений” очередная ошибка», - говорят специалисты.

Безусловно, западные лидеры смогут проявить интерес и выслушать предложения Кремля. Более того, Запад может попытаться порекомендовать Украине пойти на некоторые уступки, как это сделал Макрон, когда “попросил пожертвовать частью государственного суверенитета”.

«Но Правительство просто не сможет себе позволить даже слушать о подобном. Весь народ, все военные готовы идти до конца, чтобы уничтожить врага, привлечь всех военных преступников к ответственности, даже если Запад перестанет помогать вооружением. Украинцы готовы сражаться до конца», - заявляют политологи.