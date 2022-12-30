В ФРГ разоблачили российского шпиона

20:34 29 декабря Киев, Украина

«Опираясь на тот факт, что российских шпионов ежегодно раскрывают в странах Запада, можно с высокой вероятностью полагать, что Холодная война не прекращалась, а лишь приостанавливалась на время, пока к власти не пришел Путин», — пишут аналитики.

Глобальную сеть кремлевских шпионов, по всей видимости, еще долго предстоит вскрывать и извлекать по крупицам каждого участника террористической группировки российского диктатора.

Правительство ФРГ похвалило собственные спецслужбы за то, что те обнаружили и арестовали сотрудника, которого завербовали россияне. Пожалуй, это первый случай за долгое время, когда шпион Кремля был обнаружен среди агентов разведки другой страны.

Событие стало достаточно резонансным. Правительство ФРГ разделилось на два лагеря. Одни выражают благодарность Федеральной разведывательной службе Германии и прокуратуре за поимку преступника. Другие стали сомневаться в эффективности собственной разведки.

Стоит отметить, что Германия является одной из стран-лидеров ЕС и НАТО, входит в G7. Немцы внимательны к деталям и все же допустили непростительный просчет. Как давно был завербован агент немецкой разведки россиянами не известно. Сколько секретных сведений он мог передать в Кремль остается загадкой.

Если в спецслужбе ФРГ был обнаружен российский шпион, то стоит полагать, что и в других странах может наблюдаться подобная картина. РФ ведет гибридную войну уже давно и, очевидно, шпионы агрессора действуют не только в диппредставительствах или некоммерческих организациях, но и непосредственно военных ведомствах стран Запада.

Разоблачение российского шпиона, наконец, побудило Германию изменить подход к построению взаимодействий с Россией, о чем заявил эксперт по вопросам внешней политики Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид: “После того, как мы 30 лет делали очень сильный упор на диалог с Россией, нам теперь следует уделять намного больше внимания противодействию гибридной войне со стороны России”. Шмид также добавил, что в отношениях с Кремлем, следует окончательно “перейти от диалога к сдерживанию”.

«Возможно теперь, Запад, наконец, начнет осознанней подходить к вопросу противостояния диктатуры с демократией, битва между которыми сейчас развернулась в Украине. Путин намерен уничтожить все системы, которые ему не подчиняются и работают согласно либеральным нормам и для этого, как он считает, “все средства хороши” – от шпионажа и хакерских атак, до убийств на территории других стран. Если и дальше делать вид, что с Кремлем можно договориться, путем “сохранения лица” диктатору, то с таким успехом, вскоре все разведки стран НАТО будут на половину состоять из агентов Кремля», — заявляют политологи, не называющие своих имен.