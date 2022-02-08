 В чьих интересах устранить Лукашенко?

18:50 18 Май Киев, Украина

сообщил о том, что на него готовилось покушение, которое организовывали в западных странах. Александр Лукашенко на него готовилось покушение, которое организовывали в западных странах.

Для поддержания этой версии в информационном поле, белорусских СМИ недостаточно и потому подключили « тяжелую артиллерию» - российские телеканалы и интернет-ресурсы.

Сообщается о попытках Запада дестабилизировать ситуацию и о военной помощи Путина, которая выразилась в отправке российских военных и представителей спецслужб в Беларусь для поддержания Александра Лукашенка.

Многие политологи считают, что в этой ситуации Путин имеет свой интерес, подчеркивается и тот факт, что беларусская оппозиция создана российскими спецслужбами, в частности, ГУ ГШ ВС РФ.

Считается, что российско-беларуский креативный отдел продолжил линию реализации проекта о внешнем, западном вмешательстве во внутренние дела Беларуси. Помимо того, что на информационном уровне создается «белый шум», отвлекающий от роли России в формировании беларусской оппозиции и дестабилизации обстановки в Республике Белорусь в августе 2020 года, создается и образ агрессивного Запада.

Политологи уверены что, ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) не только заметает следы своей, достаточно успешной операции по взятию под контроль Лукашенко в 2020 году, но и попутно, через Беларусь, культивирует стандартные нарративы о врагах на Западе.

И пока Запад пассивно воспринимает подобные операции со стороны российских спецслужб, деструктивное влияние Москвы продолжает нести хаос, пропаганду и создавать нужные Кремлю образы.