В будущем году России не станет, заявили аналитики

08:18 30 декабря Киев, Украина





Стоит отметить, что существование РФ, как государственного образования, вероятно, продолжится. Тем не менее, изменения в стране с террористическим режимом могут стать достаточно радикальными, чтобы Путин лишился власти», - пишут аналитики. Нет сомнений, что в 2023 году война продолжится. Эксперты разнятся в догадках, чем закончится будущий год, хотя он еще не начался. Кто-то прогнозирует окончание войны в первом полугодии, а кто-то говорит, что война продолжится и в 2024 году. «Однако ясно одно, 2023 год, вероятно, станет последним для путинской России.Стоит отметить, что существование РФ, как государственного образования, вероятно, продолжится. Тем не менее, изменения в стране с террористическим режимом могут стать достаточно радикальными, чтобы Путин лишился власти», - пишут аналитики.



В доказательство своего мнения они приводят следующие доказательства: «В первую очередь, это связано с предстоящими выборами 2024 года. Тема с приемником диктатора не перестает быть актуальной с началом второго срока Путина. В 2007 году, выбор пал на Медведева, после чего для действующего президента РФ стало ясно, что реального человека, которому он мог бы передать власть в России, не существует. Переписанная Конституция дает ему право оставаться у власти до 2036 года, однако положение дел на данный момент, явно повышает актуальность этого вопроса. Путин, фактически проиграл войну, допустил раскол элит, лишил свое окружения денег и возможностей вести бизнес за границей. Более того, никто не видит действий с его стороны, чтобы исправить ситуацию Да и сам Путин может рассматривать приемника в качестве реального варианта завершить войну в Украине, уйти и переложить всю ответственность на другого человека.

Во-вторых, усиливающийся раскол элит в России, дает основания полагать, что в стране может разразиться гражданская война. В любом случае, противостояние влиятельных маргиналов, получающих все большую поддержку населения, явно начинает отбрасывать тень на политическую фигуру Путина. В 2023 году, если не отдельный субъект, то, однозначно коалиция таких людей, будет способна затмить диктатора и реализовать радикальный сценарий смены власти в Кремле. В тоже время, конкурирующий им лагерь также не останется в стороне и захочет урвать кусок “пожирнее” для себя, что и приведет к серьезным внутренним разборкам, по масштабам, напоминающим полноценную гражданскую войну».



Аналитики говорят о том, что возможен сценарий, который изменит Россию. По их мнению, он является наименее благоприятным, но наиболее вероятным и реализуемым даже при воплощении в жизнь двух предыдущих.

«Будущий год сулит кадровые изменения в РФ. Давно занимаемые свои посты чиновники, политики, бизнесмены в крупных госкомпаниях, стали неэффективны. Они не способны решать текущих проблем, кроме освоения бюджетных средств. Кроме того, перед каждыми президентскими выборами Путин менял правительство, совершал кадровые перестановки. Да и извечные конфликты между одними и теми же людьми, добавили “кирпичиков” в фундамент нынешнего раскола элита. В тоже время, нет оснований полагать, что новые лица на старых местах станут действовать эффективнее и решат хоть какие-то проблемы, так как вся путинская система работала на создание глупых покорных подчиненных, а не на решительных начальников», - заявляют аналитики.

Нап основании вышеуказанных размышлений, аналитики приходят к выводу, что реализация одного их трех сценариев. Аналитики говорят о том, что возможен сценарий, который изменит Россию. По их мнению, он является наименее благоприятным, но наиболее вероятным и реализуемым даже при воплощении в жизнь двух предыдущих.«Будущий год сулит кадровые изменения в РФ. Давно занимаемые свои посты чиновники, политики, бизнесмены в крупных госкомпаниях, стали неэффективны. Они не способны решать текущих проблем, кроме освоения бюджетных средств. Кроме того, перед каждыми президентскими выборами Путин менял правительство, совершал кадровые перестановки. Да и извечные конфликты между одними и теми же людьми, добавили “кирпичиков” в фундамент нынешнего раскола элита. В тоже время, нет оснований полагать, что новые лица на старых местах станут действовать эффективнее и решат хоть какие-то проблемы, так как вся путинская система работала на создание глупых покорных подчиненных, а не на решительных начальников», - заявляют аналитики.Нап основании вышеуказанных размышлений, аналитики приходят к выводу, что реализация одного их трех сценариев.