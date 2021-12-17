В Болгарии арестованы российские шпионы

18:55 24 Март Киев, Украина

Как сообщают болгарские СМИ, 19 марта в Софии и Пернике были задержаны несколько военнослужащих, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

По данным болгарской прокуратуры, задержанные осуществляли сбор сведений, в частности, о деталях, касающихся координационного центра НАТО в Варне (задачи, планы развития, финансирование), операций НАТО (планы, задачи, финансирование, результаты), а также решений, принятых в различных комитетах НАТО.

Спецслужбы установили, что агентурная сеть контролировалась Главным разведывательным управлением России (ГУ МО ГШ РФ) через резидентуру в посольстве России в Болгарии.

По словам представителя болгарской прокуратуры, руководителем (резидентом) шпионской группы был бывший высокопоставленный сотрудник болгарской военной разведки, а его задачей было создание агентурной сети. В шпионскую группу входили трое действующих и бывших сотрудников военной разведки Болгарии, один представитель Минобороны Болгарии, а также супруга резидента, у которой, кроме болгарского, есть российское гражданство и, которая была посредницей между разведчиком и сотрудниками посольства России в Болгарии.

В качестве доказательства власти страны опубликовали прослушку разговоров, где шпионы обсуждают работу на россиян и денежное вознаграждение.

И хотя Посольство России в Болгарии призвало Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", а МИД РФ пообещало зеркальный ответ, США, Британия и соседняя Северная Македония заявили, что поддерживают усилия Болгарии, направленные против "злонамеренных действий" на ее территории.

22 марта МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов, а премьер-министр Бойко Борисов призвал Россию перестать шпионить.

Не секрет, что подобные операции спецслужб являются частью стратегии России по ведению гибридной войны, цель которой - помешать и подавить западное влияние. Важной площадкой для этого является Юго-Восточная Европа и, в частности, Болгария.

Болгарию и Россию традиционно связывают тесные отношения. Например, в энергетических вопросах страна практически полностью зависит от России. Весь газ она получает от "Газпрома", планируется строительство второй АЭС российского образца. Российская компания "Лукойл" является крупнейшей компанией в стране.

В то же время Болгария много лет входит в ЕС и НАТО. И хотя она и не самый образцовый партнер Запада, но, в последнее время, не желает больше оставаться приспешницей Москвы. Страна пытается совместить несовместимое, поддерживая отношения и с Западом, и с Востоком.

Это не устраивает Кремль. Стараясь повлиять на ситуацию, Россия традиционно подключает спецслужбы под прикрытием диппредставительств.

За последние полтора года из Болгарии были выдворены шесть россиян, которые использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей шпионской деятельности.

Так, в январе прошлого года болгарская прокуратура обвинила еще двух российских дипломатов в шпионаже в пользу Москвы - в сборе разведывательной информации о выборах в Болгарии и об энергетике страны. В октябре 2019 года прокуратура Болгарии также обвиняла сотрудника российского посольства в шпионской деятельности. Речь шла о первом секретаре посольства, который занимался сбором информации, представляющей государственную тайну, с целью передачи ее иностранному государству.

В сентябре 2020 года Болгария объявила персонами нон грата и выслала двух российских дипломатов. Болгарская прокуратура обвинила их в сборе информации о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической готовности вооруженных сил, а затем передавали ее российской военной разведке. Эту деятельность они вели с 2016 года.

В конце декабря 2020 года генпрокуратура страны обвинила российского дипломата в том, что он с 2017 года собирал данные о количестве и дислокации военнослужащих США во время учений в Болгарии. Дипломату дали 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Успешная операция болгарских спецслужб лишний раз демонстрирует стремление болгарских властей перестать быть «троянским» конем российской политики в Европе.