В Белоруссии намеренно портили бюллетени для голосования

09:33 10 Август Киев, Украина

Попытки саботировать выборы в Беларуси путем порчи бюллетеней не удалась. Законодательство ограничивает количество выдачи листов для голосования.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила,что сознательная порча бюллетеней может привести к их нехватке. Для того чтобы этого не произошло существует соответствующая законодательная норма. В ответ на действия провокаторов она заявила следующее:

"Если это будет происходить и дальше, то, хочу предупредить, что ЦИК не может выдавать более одного бюллетеня взамен испорченного, - отметила она. - Сама законодательная норма говорит о том, что взамен испорченного может быть выдан бюллетень, а не их множество".

"Если кто-то принял такую тактику саботажа выборов, то он не пройдет", - предупредила глава ЦИК.

Сотрудники правоохранительных органов закрыли для пешеходов площадь Независимости в центре Минска, где находятся Дом правительства и Центризбирком.

Сотрудники милиции выстроились плечом к плечу у гостиницы "Минск" и на противоположной стороне проспекта у Главпочтамта. "Проход закрыт", - заявил корреспонденту ТАСС один из милиционеров.

В Белоруссии в 20:00 завершилось голосование на выборах президента. Ранее в ЦИК страны заявили, что срок голосования из-за очередей на участках продлеваться не будет.