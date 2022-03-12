В NASA продолжают поиски следов жизни на Марсе

С начала покорения космоса люди надеются найти жизнь вне Земли. Особенно их привлекает Красная планета. Именно на Марсе исследователи надеются найти хоть какие-то следы жизни. По словам директора NASA Джима Брайденстайна, фактов существования жизни на Марсе пока не обнаружено, но все же, вероятность обнаружения следов жизни увеличивается. С таким оптимистическим сообщением он выступил в ходе видеоконференции Марсианского общества.
В сентябре на одном из полюсов Марса ученые нашли систему из четырех озер с жидкой водой, которые находятся под поверхностью планеты. Они могли бы стать средой обитания некоторых форм жизни.
Ранее в марсианском метеорите нашли древние азотсодержащие органические молекулы.
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