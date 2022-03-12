В NASA продолжают поиски следов жизни на Марсе

15:05 18 октября Киев, Украина

С начала покорения космоса люди надеются найти жизнь вне Земли. Особенно их привлекает Красная планета. Именно на Марсе исследователи надеются найти хоть какие-то следы жизни. По словам директора NASA Джима Брайденстайна, фактов существования жизни на Марсе пока не обнаружено, но все же, вероятность обнаружения следов жизни увеличивается. С таким оптимистическим сообщением он выступил в ходе видеоконференции Марсианского общества.

"Но вероятность этого продолжает увеличиваться. Чем больше мы ищем, тем больше узнаем, что все необходимые, как мы считаем, для существования жизни элементы есть или были на Марсе в прошлом", - сказал он.

В сентябре на одном из полюсов Марса ученые нашли систему из четырех озер с жидкой водой, которые находятся под поверхностью планеты. Они могли бы стать средой обитания некоторых форм жизни.

Ранее в марсианском метеорите нашли древние азотсодержащие органические молекулы.