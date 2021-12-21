Устрашение и демонстрация военной силы: зачем Россия стягивает войска в Крым

19:49 13 Апрель Киев, Украина





По словам Леонида Кравчука, первого президента Украины, переброска войск на полуостров необходима России для устрашенья и демонстрации военной силы. В последнее время Москва активно наращивает военную мощь близ границ Украины. Это касается Востока нашей страны и полуострова Крым По словам Леонида Кравчука, первого президента Украины, переброска войск на полуостров необходима России для устрашенья и демонстрации военной силы.

: “ Ну не просто же Крым – это Украина, это Черное море, это целый бассейн. Там Турция, там сходятся нити политики, которые далеко выходят за пределы Украины. И поэтому Россия хочет превратить Крым в плацдарм военный. И поэтому , поставив такую задачу, они демонстрируют свою силу, они туда завозят что они там присутствуют, и что у них там сильная военная база ” . На вопрос о милитаризации Крыма Леонид Кравчук ответилНу не просто же Крым – это Украина, этоморе, это целый бассейн. Там Турция, там сходятся нити политики, которые далеко выходят за пределы Украины.Россия хочет превратить Крым в плацдарм военный., поставив такую задачу,демонстрируютсилу,туда завозят войска , завозят новейшее оружие, чтобы показать,там присутствуют, иу них там сильная военная база

В свою очередь, главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заметил, что российские войска, переброшенные на полуостров в начале марта для учений, продолжают оставаться на полуострове. С другой стороны, войска РФ необходимы для тренировки и проведения парада посвященного ко дню 9-ого мая.

Глава МИД, Дмитрий Кулеба отмечает, что стягивание войск вблизи границ Украины является самым масштабным за последние несколько лет. Он также подчеркнул нежелание России поддерживать режим прекращение огня и систематическое обострение ситуации в Донбассе, а также милитаризацию Крыма.

В России же отметили, что могут перемещать войска в любую часть страны, куда захотят и не обязаны отчитываться за это перед мировым сообществом.