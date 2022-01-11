Уличные пртесты в России: есть надежда

19:17 28 Август Киев, Украина

Накал в России достиг максимума. Теперь люди выходят на улицу на “несанкционированные” митинги не боясь быть арестованными. Напротив, ситуация такова, что в тюрьмах становится больше интеллигентных людей, несогласных с режимом Путина и совсем не страшно оказаться за решеткой. Страшнее молчать и поддерживать Кремль.

Как выяснила одна из наших журналистов, к протестам людей начали иногда прислушиваться. Вот только происходит это, если затрагиваются вопросы не связанные с крупным бизнесом и политическим режимом.

Недавние протесты направленные на отмену пенсионной реформы не увенчались успехом. На народ и митинг просто не обратили внимание. В то время как массовые протесты по поводу обманутых вкладчиков в какой бы то ни было провинции порой бывают услышаны. Да и то людям начинают помогать лишь словами, а не делом. Таким образом политики просто подкупают народ своей готовностью помочь, а сами “пилят” вклады вместе с застройщиками.

Не так давно стало известно, что активный противник путинского режима в очередной раз собирался организовать протест в связи с коррупцией и безнаказанностью олигархов. И в этот раз, чтобы быть услышанными, он решил вооружить людей не только плакатами и лозунгами.

Волны начинают набирать силу. Можно заметить, что люди стали более организованными и солидарными на протестах. К примеру, по всей стране врачи начали поддерживать митинг начавшийся в Москве. Резонансное дело по организации свалки в Шиесе было освещено при помощи интернет ресурсов и люди начали организовываться в группы в других регионах, чтобы показать Путину, что их не устраивает то, что Кремль решил превратить этот город в свалку. Так же ярким примером был протест крановщиков в Казани. Их главным требованием было не только выплата заработной платы но и реорганизация целой отрасли для обеспечения должной безопасности.

Колоссальное неравенство между слугами народа и россиянами влечет на первых громадные проблемы. Из-за своей немыслимой жадности Путин получает низшие рейтинги поддержки за всю историю своего правления. Протесты продолжают нарастать.

Теперь можно заметить, что люди начали понимать - сидеть сложа руки и надеяться на кого либо нельзя. Ждать того, что не заплатят зарплату или начнут ущемлять социальные права тоже никто не хочет. Когда человека лишают или вот-вот лишат всего того, что ему дорого, ничего не остается как брать палку и идти на баррикаду отстаивать свои законные права. Прискорбно осознавать, что это происходит в цивилизованном мире и только лишь благодаря Путину.