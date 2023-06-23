Украинские власти работают над восстановлением флота и судоходства

06:53 16 июня Киев, Украина

Перед ВСУ стоит сложная задача по освобождению морской береговой линии, которая на 80% оккупирована агрессором. Стране также необходимо восстановить судоходство из своих черноморских портов, заблокированных Россией, а также разминировать и обеспечить свободу судоходства по всему Черному и Азовскому морям. Новая инициатива Киева по созданию «москитного флота» должна помочь в ближайшем будущем решить эти задачи и обеспечить безопасность в территориальных водах на долгие годы.

Без срочного развития надводных ВМС Украины будет сложно освободить береговую линию и невозможно контролировать морскую инфраструктуру, территориальные воды и экономические зоны. Более того, учитывая, что Украина, а затем и Россия фактически аннулировали двустороннее соглашение 2004 года об использовании Азовского моря (в котором этот морской район был объявлен «внутренними водами» обоих государств), Киеву нужна послевоенная военно-морская стратегия для сдерживания агрессии оккупантов. Таким образом, так называемая концепция «москитного флота» представляет собой один из немногих, если не единственный, жизнеспособный вариант обеспечить защиту морских прав Украины и эффективно противостоять текущим и будущим российским военным угрозам, в том числе, атакам с моря и с воздуха.

После представления «Стратегии Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины до 2035 года» стали расти ожидания динамичного развития надводного флота ВМС Украины, в том числе первого этапа развитие так называемого «москитного флота». В частности, к 2024 году ВМФ должен был пополниться 30 многофункциональными катерами. Небольшие, быстроходные, маневренные и хорошо вооруженные катера, совместно с беспилотными аппаратами имеют гораздо больше шансов на победу в условиях ограниченного района действий и господства противника на воздух и море.

В начале вторжения в феврале 2022 года ВМС Украины состояли из 5-ти патрульных катеров класса «Айленд», 7-ми речных канонерских катеров «Гюрза-М», а также 18-ти устаревших кораблей, катеров советской эпохи и 12-ти вспомогательных судов. Такая флотилия была способна защитить лишь один из украинских портов. Имея 12-кратное превосходство в силах на море, Россия быстро захватила всю береговую линию Азовского моря от Геническа до Мариуполя, заблокировала черноморские порты Украины и захватила остров Змеиный. За первую неделю войны несколько гражданских судов были уничтожены или повреждены при переходе в украинские порты. Почти 40 иностранных судов остаются в ловушке в портах Украины уже более 15 месяцев. Российские корабли также приближались и обстреливали побережье и порты Украины из морской артиллерии. В первые дни боев единственной эффективной операцией ВМС Украины была установка оборонительных минных заграждений в территориальных водах от Одессы до Очакова, что предотвратило высадку морского десанта противника в марте 2022 года.

Только после нескольких месяцев боев поставки ракет Украине начали менять баланс сил на море: добавление ракет «Нептун» (официально принятых на вооружение в августе 2020 года) и ракет «Гарпун» привело к уничтожению флагманского крейсера России «Москва», буксира «Василий Бех», морских буровых платформ и освобождение острова Змеиный. В результате российское военное командование отвело свой надводный флот в районы вокруг Крымского полуострова. Освобождение правого берега Днепра также способствовало повышению безопасности приморских районов Украины. Но отсутствие у надводного флота критических возможностей по внезапным десантам и существенной огневой поддержке морских операций препятствует освобождению Кинбурнского полуострова и затрудняет операции по прекращению обстрелов портовой инфраструктуры в Очакове, Херсоне и Николаев. Более того, отсутствие ракетных катеров позволяет России продолжать нанесение ракетных ударов из удаленных морских акваторий.

Стремительное развитие и применение морских беспилотников против российских надводных кораблей в районах, недоступных для береговых ракетных комплексов, в последнее время доказали свою эффективность и действенность в рамках концепции «москитного флота» и частично компенсировали нехватку стратегически необходимых кораблей. Перед вторжением, в Украине было разработано несколько проектов морских беспилотников. Но их не удалось реализовать из-за многочисленных административных и коррупционных препятствий, поддерживаемых, в том числе, пророссийскими военно-политическими силами в Украине. Тем не менее, атаки украинских военно-морских беспилотников на российские корабли вблизи Крыма с октября 2022 года вынудили ВМФ России значительно усилить защиту своих портов, рассредоточить корабли на более удаленных базах и даже отвести самые ценные суда в Новороссийск. Но даже в таких условиях российский флот сохранил свой ударный потенциал: ни один ракетоносец, оснащенный «Калибрами» пока не уничтожен, и эти корабли продолжают наносить ракетные удары по портам Украины и блокировать их.

Таким образом, для ВМС Украины концепция «москитного флота» может быть единственно возможной стратегией, которая могла бы дать надводному флоту возможности, необходимые для противостояния агрессору на море. Нынешним переговорам с партнерами Украины - странами так называемой «Корабельной коалиции» - лучше всего было бы сосредоточиться на реализации этой стратегической концепции.

В конечном счете, небольшие, быстрые, маневренные и хорошо вооруженные катера, а также беспилотные летательные и надводные транспортные средства в составе хорошо оснащенного «москитного флота» могли бы быстро и эффективно усилить ВМС Украины, и повысить шансы на проведение успешных операций в море, где Россия, пока что, имеет господство в воздухе и на воде.