19:51 29 Март Киев, Украина

24 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 26 иностранцев и 81 юридического лица. В этот санкционный список вошел и «Черноморнефтегаз».

Предприятие по добыче нефти было захвачено Россией после аннексии Крыма. Благодаря санкциям введенным Зеленским, «Черноморнефтегаз» не смог закупить необходимое иностранное оборудование для наращивания добычи нефти на глубоководном шельфе.

“Фейковый «Черноморнефтегаз» был внесен в международные санкционные списки еще в начале 2015 года, что не позволило обеспечивать его деятельность надлежащим образом, ведь исторически предприятию нужно много оборудования иностранного производства. В Украине мы четыре года вели переписку со всеми правоохранительными органами, в том числе СБУ, чтобы включить фейковый «Черноморнефтегаз» в украинские санкционные списки. Эти обращения увенчались успехом в 2018 году. В мае 2021-го заканчивались те санкции, но нам даже не потребовалось дополнительно готовить обращение, чтобы продлить их. Сейчас они поддерживают ранее введенные международные ограничения. Именно благодаря им фейковый «Черноморнефтегаз» не смог закупить иностранное оборудование и нарастить добычу на глубоководном шельфе, как планировал в 2016 году”, - заявила Светлана Нежнова, генеральный директор воссозданного на территории материковой Украины государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз».

Антон Кориневич, постоянный представитель Зеленского в АРК сказал, что для Украины потеря предприятия оказалась одной из наиболее тяжелых.