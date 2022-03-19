Украинские политологи рассказали о скорой победе

18:54 18 марта Киев, Украина

11 марта Лукашенко посетил своего «кредитора» в Москве. Непосредственно перед встречей оба диктатора назвали вызов западных санкций возможностью возродить экономику своих стран. Лукашенко также сообщил, что Беларусь якобы подключила Чернобыльскую АЭС к собственной энергосистеме “принудительно”.

Электроснабжение недействующей с 2000 года атомной станции необходимо для охлаждения отработавших тепловыделяющих сборок станции. Чрезмерный нагрев бассейнов выдержки может привести к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду. Отчет Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщил о том, что в Чернобыле произошел разрыв линии электропередач, во время продолжающегося вторжения рашистов. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную озабоченность, но он также согласился с украинским регулирующим органом в том, что отключение Чернобыля от сети не окажет критического влияния на основные функции безопасности на площадки. В любом случае показательно, что Беларусь, получившая около 70% радиоактивных осадков от взрыва 1986 года, утверждает, что восстановила подачу электроэнергии на станцию.

В кратком изложении итогов последних переговоров “бункерного” и “усатого”, говорится, что войну в Украине можно остановить в любой момент, но это зависит от украинской стороны. В сводке также сообщается о предстоящей поставке белорусам от рашистов “самых современных образцов вооружения” и говорится, что “Россия предприняла самые серьезные и беспрецедентные шаги для поддержки экономики Белоруссии”. Также упоминается двустороннее обязательство по более тесному сотрудничеству в промышленном, сельскохозяйственном и логистическом секторах.

Накануне встречи двух сумасшедших 11 марта, оппозиционные белорусские СМИ предположили, что главный рашист будет настаивать на непосредственном участии республики Беларусь в войне, и Лукашенко в этот раз не сможет вывернуться из-под этого давления. Однако после саммита некоторые пришли к выводу, что “надо отдать Лукашенко должное. До сих пор он, видимо, защищал неучастие белорусских войск в войне против Украины. Более того, он перешел в наступление в переговорах с российской стороной, навязывая выгодную Минску экономическую повестку. Еще один интересный нюанс — увеличения белорусского военного присутствия на границе с Украиной не произошло: там до сих пор дислоцировано пять батальонно-тактических групп”. Эти наблюдения во многом ссылаются на ресурс «БелТА».

По крайней мере, два оппозиционных белорусских эксперта, Валерий Карбалевич и Сергей Николюк, предполагают, что нынешняя война в Украине подтверждает тезис Сэмюэля Хантингтона о “столкновении цивилизаций”. “Это самая чистая разновидность такого столкновения”, - заявляет Николюк. С другой стороны, независимый аналитик Артем Шрайбман считает, что война затянется и одним из выходов из нее может стать военный переворот в стране-агрессоре. Для Белоруссии, полагает Шрайбман, решающим остается “вопрос о том, как быстро Лукашенко осознает глубину и безнадежность этой пропасти, и рискнет ли он вступить в третий раунд дистанцирования от России, учитывая огромные риски как дистанцирования, так и отказа от этой идеи”.

Алексей Дзермант, один из идеологов евразийства, в свою очередь, замечает, что в выпуске шоу пропагандиста Владимира Соловьева от 6 марта, в котором участвовал Дзермант, “ряд экспертов засомневался в необходимости продолжения войны, потому что российская армия уже уничтожила военную инфраструктуру Украины”. Я с ними не соглашался, - пишет Дзермант. Операция должна продолжаться до тех пор, пока “костяк бандеровского милитаризма” не будет сломлен, что невозможно “без разгрома наиболее боеспособной части Вооруженных сил Украины и без установления контроля над большей частью государства”.

Следует отметить, что и до войны только что упомянутая передача была одной из самых шапкозакидательской на российском телевидении. «YouTube» отказал “рупору Кремля” в своей платформе, а итальянские власти конфисковали две летние резиденции Соловьева на озере Комо в Ломбардии из-за санкций ЕС. Если на пропагандистском шоу некоторые гости призывают положить конец войне, это может быть красноречивым намеком на растущую тревогу многих россиян по поводу масштабного вторжения, которое начал ополоумевший старик.

Восприятие таких событий как признаков надежды может показаться надуманным. Но более веские основания для осторожного оптимизма можно найти в том, что российско-украинские переговоры, стартовавшие в Беларусь, продолжаются практически ежедневно. Более того, по словам главы Офиса президента Украины, Михаила Подоляка, рашисты больше не настаивают на “денацификации” и “гораздо более разумно смотрит на развитие ситуации”. По его словам, рабочие группы сформированы, и стороны близки к компромиссу.