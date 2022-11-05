22:10 03 ноября Киев, Украина

Жители Донбасса были вынуждены покинуть территорию страны и отправиться на территорию Российской Федерации. Политологи заявили о том, что в течение нескольких дней Россия провела принудительное переселение.

«Наблюдения показывают, этой акции, не спасение от бомбежек и войны, а намерении сделать из украинских детей “настоящих россиян”. Для этого, оккупанты собираются исповедовать маленьким украинцам идею истинного наследия», — пишут украинские политологи.

Государственный департамент США, заявил, что российские военные задержали и допросили, а также вывезли на территорию России до 1,6 млн украинцев с территорий Донбасса. Сообщается также, что среди них 260 тыс. – дети. В то же время, по меньшей мере, 8 тыс. были вывезены без родителей или из детских домов. Украинские политологи предполагают, что это было сделано ждя дальнейшей передачи их в российские семьи.

Маленьких украинцев, проживавших на территории Донбасса, никто не спрашивает, хотят ли они попасть либо остаться в России.

В то же время, меленькие украинцы владеют лишь поверхностной информацией, то есть тем, что слышали от взрослых. Они не могут привести достаточно аргументов для того, чтобы объявить Россию агрессором. Детское мышление достаточно гибкое, чем намеренно хотят для воспитания из украинцев “настоящих россиян”.

В школах по всей территории Российской Федерации с нового учебного года уже введены “разговоры о важном”, где детям рассказывают о геополитической обстановке в мире, объясняя, что Запад намерен уничтожить Россию, рассказывают о нацистах в Украине, их учат тому, что в случае необходимости за родину нужно отдать жизнь. Под эту пропаганду попадут и украинские дети, находящиеся на территории РФ».

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, во главе с Ириной Верещук, подчеркивает, что все, кто принимает участие в умышленной депортации детей, а также в их усыновлении, будут притянуты к ответственности.