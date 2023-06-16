Украине не подходит статус-кво: мнение экспертов

«С геополитической точки зрения ни одна другая страна не имеет войск и баз в Северной Корее, с которых можно было бы угрожать другим государствам (Северная Корея сама по себе представляет угрозу.) Напротив, Россия – отдельная страна, силы которой будут постоянно угрожать Украине и региону в целом на суше и на море с оккупированных Россией территорий Украины», — уверены эксперты.Вашингтон гарантирует безопасность Южной Корее договором, имея мощные сухопутные и военно-морские силы в этой стране. Напротив, США и НАТО не предлагают ничего похожего для Украины.С другой стороны, аналитики рассматривают в качестве примера кипрский сценарий. Кипр был разделенным островом после турецкой военной оккупации Северного Кипра в 1974 году. Но аналогия с фактическим разделом Украины также несостоятельна. Раздел Кипра напрямую затрагивает интересы Греции и Турции, двух членов НАТО. Помимо этого сложного двустороннего контекста, ни одна часть Кипра не является источником угроз для других стран или международного порядка. На Кипре расположены военные базы третьей страны НАТО, Великобритании. Более того, США обладают сильным влиянием в этом случае. И международно-признанная Республика Кипр, контролируемая Грецией, является членом Европейского Союза.Напротив, Россия использует территории, которые она оккупировала, для нападения на остальную часть Украины и установления российского военного контроля над бассейном Черного моря. Оккупация Крымского полуострова позволяет России перекрыть украинский и международный доступ к украинским портам, через которые до войны проходило около 80% международной торговли страны. Владение Крымом также позволит России продолжать манипулировать условиями международных морских и воздушных перевозок в большей части Черноморского региона в ущерб прибрежным и не прибрежным странам, а также Украине. В отличие от кипрской ситуации, Россия будет там безраздельно господствовать.Перемирие, которое положит конец активным военным действиям, а Крым останется под российской военной оккупацией, навсегда сделает украинскую внешнюю торговлю заложником российской блокады, сделает невозможным восстановление экономики Украины, воспрепятствует международным инвестициям в Украину и поставит под угрозу ее кандидатуру на членство в ЕС.Помимо аналогий с перемирием в Корее и на Кипре, эти же аналитики из RAND предлагают “прецедент” разрешения конфликта: “Переговоры в формате «2+4» [в 1990 году о воссоединении Германии] представляют собой хороший прецедент. Восточная и Западная Германия вели переговоры об объединении напрямую, в то время как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Советский Союз вели переговоры о более широкой архитектуре безопасности после холодной войны”.Опять же, война в Украине и приведенная ситуация с Германией кардинально отличаются. Восточная Германия (советская зона) была самостоятельным государством, не присоединенным к Советскому Союзу и не денационализированным, поэтому два германских государства могли вести переговоры о своем воссоединении. Напротив, оккупированные Россией территории Украины были напрямую присоединены к России и “деукраинизированы”, поэтому Киев не хотел и не мог вести переговоры с представителями этих территорий. Такие переговоры были целью минских договоренностей по Донецку и Луганску, но Россия разрушила эти договоренности, объявив о присоединении обеих областей - а впоследствии Херсонской и Запорожской областей - непосредственно к России по крымскому образцу.Более того, эти четыре державы действовали в 1990 году, исходя из своего статуса оккупирующих держав в Германии. Советский Союз заканчивал свое существование, в то время как три западные страны сохраняли свое присутствие в объединенной Германии с охотного согласия последней. Ни один из этих факторов не применим в Украине ни сейчас, ни в обозримом будущем. Ссылаясь на подобные аналогии или “прецеденты”, они могут служить лишь ширмой для перемирия, в результате которого украинские территории фактически перейдут к России на будущие поколения, а война, впрочем, как и боевые действия, не прекратятся, учитывая характер действующей власти в Кремле.