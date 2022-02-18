Украинцы становятся жертвами российской «машины правосудия»

На оккупированных территориях Украины продолжается российский беспредел. Так, в Крыму, суд города Евпатории приговорил украинского студента к году колонии. Украинец учившийся на геолого-географическом факультете одного из украинских вузов обвиняется в создании экстремистского сообщества.

Так, украинца обвиняют в том, что он создал в социальной сети группу, разработал устав, структуру, символику экстремистского сообщества с целью возращения Республики Крым и города Севастополя под юрисдикцию Украины. Участников группы из числа жителей Крымского полуострова он якобы активно вербовал и призывал к совершении противоправных действий.

Украинца задержали сотрудники в 2020 году, когда он приехал в Крым.

Сообщается, что студент полностью "признал вину" и "осознал ошибочность своих убеждений".

"С учетом совокупности ряда смягчающих наказание обстоятельств, в т.ч. состояния здоровья виновного, его отношения к содеянному, раскаяния, активного содействия следствию, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в "суде".

Сообщение о решении «суда» опубликовали 21 мая, однако там же отметили, что пока приговор не вступил в силу. В заявлении также не было указано имени обвиняемого студента и комментариев его защиты.

Также, вчера так называемый "суд" в Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима. Вскоре Министерство иностранных дел Украины осудило приговор Яцкину и призвало международное сообщество отреагировать на это грубое нарушение прав человека.