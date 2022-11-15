Украина заявила об ударе по  репутации российского флота

19:22 15 ноября Киев, Украина

Спустя восемь месяцев войны, Россия так и не смогла завоевать Черное море. Несмотря на отсутствие сколь значимого флота, украинские защитники продолжают уничтожать военные корабли противника, нанося непоправимые репутационные удары агрессору.

Потопление крейсера «Москва» стало настоящим позором Черноморского флота РФ. Однако это было лишь начало и ВСУ продолжили атаки на корабли оккупантов.

29 октября украинские военные запустили скоординированный рой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и морских беспилотников в Севастополь, успешно поразив ряд целей, чего не случалось на протяжении последних двух столетий. Хотя видимый уровень ущерба был незначительным, технологическое мастерство атаки на весьма символическую цель заставило Россию заявить о причастности британских военных.

Назначенный Москвой губернатор Севастополя Развожаев признал атаку, однако сказал, что “все БПЛА были заранее обнаружены и уничтожены”, а “незначительные повреждения получил лишь тральщик «Иван Голубец» и заграждения на подходе в бухту”. В тоже время, снимки со спутника, представленные украинской стороной подтверждают повреждение и, вероятно, выведение из строя фрегата «Адмирал Григорович» «Адмирал Макаров».

«Арена боевых действий в Черном море показала, что Россия не имеет, как предполагалось, превосходства над Украиной, несмотря на большее количество боевых кораблей. Потеря «Москвы» стала первым случаем, когда агрессор потерял флагман после русско-японской войны в 1905 году. Весь ЧФ РФ абсолютно беззащитный в условиях современной войны с использованием беспилотников», — заявили украинские военные аналитики.

Они назвали происходящее позором российского флота, и заявили, что это не дает усомниться в словах президент Украины Владимира Зеленского, который пообещал деоккупировать Крым военным путем, что ранее высмеивалось многими представителями международного сообщества.