Украина в скором времени получит F-16

15:36 27 мая Киев, Украина





Больше года прошло с тех пор, как Киев начал запрашивать у Запада передачу многоцелевых истребителей F-16 для защиты собственного неба. И вот, наконец, пройдя путь от полного отрицания такой возможности, до обучения украинских пилотов странами ЕС, Украина должна получить несколько эскадрилий американских самолетов уже осенью 2023 года.



Украина, наконец, получила одобрение на получение долгожданных истребителей западного образца, а именно – F-16. Как ответил Джо Байден, на вопрос журналиста о “рисках передачи американских истребителей Украине”, это, несомненно, создает конкретный риски, “и большие, но для них [для россиян]”. В тоже время, большинство обывателей, впрочем, как и политических экспертов переоценивают передачу Киеву западных самолетов. Безусловно, это важный шаг, который разрушает, пожалуй, последний барьер и дает возможность Украине в будущем требовать передачи более современных боевых летательных машин. Получение Украиной истребителей F-16 станет не просто преодолением последнего барьера в предоставлении нашей стране необходимого оружияБольше года прошло с тех пор, как Киев начал запрашивать у Запада передачу многоцелевых истребителей F-16 для защиты собственного неба. И вот, наконец, пройдя путь от полного отрицания такой возможности, до обучения украинских пилотов странами ЕС, Украина должна получить несколько эскадрилий американских самолетов уже осенью 2023 года.Украина, наконец, получила одобрение на получение долгожданных истребителей западного образца, а именно – F-16. Как ответил Джо Байден, на вопрос журналиста о “рисках передачи американских истребителей Украине”, это, несомненно, создает конкретный риски, “и большие, но для них [для россиян]”. В тоже время, большинство обывателей, впрочем, как и политических экспертов переоценивают передачу Киеву западных самолетов. Безусловно, это важный шаг, который разрушает, пожалуй, последний барьер и дает возможность Украине в будущем требовать передачи более современных боевых летательных машин.



Тем не менее, F-16 это не панацея. То есть, не стоит рассчитывать на тотальное превосходство украинцев в небе, после получения этих истребителей. Более того, летательные машины не прошедшие модернизации уступают в технических характеристиках современным истребителям противника, таким, как, например, Су-35. А использование F-16 украинцами, как бы быстро они не проходили обучение, не позволит пилотам раскрыть весь потенциал самолетов, так как для этого необходима не одна сотня часов налета.



Отсюда же выплывает и другая проблема – ПВО и РЭБ агрессора. На сегодняшний день украинские пилоты летают на советских МиГ-29. Они вынуждены передвигаться на сверхмалых высотах, чтобы радар противника не засек машину. В момент, когда необходимо запустить ракету, пилот резко поднимается на нужную высоту и выпускает снаряд. Однако в этот же момент, ПВО россиян замечает наш самолет и начинает работать по цели. Таким образом, Украина уже потеряла несколько пилотов. Ситуация с F-16 ничем не отличается. Этот самолет хоть и чуть менее заметен для российских радаров, однако он не обладает технологией стэлс. Это значит, что применение западных истребителей на территории, где работает вражеское ПВО также опасно, как и использование теперешних МиГ-29.



Кроме того, для взлета F-16 необходима гладкая, длинная взлетная полоса, а это значит, что Украине придется расширить и модернизировать уже существующие аэродромы, что, в свою очередь, не останется незамеченным для агрессора – выводы очевидны. Еще важнее и сложнее обслуживание машин. В недавнем докладе Исследовательской службы Конгресса США отмечается, что если украинских пилотов можно обучить управлению F-16 за 3 месяца, то для техников, обслуживающих истребители необходим курс обучения минимум год. Западные самолеты весьма прихотливы в обслуживании и, например, на 1 летный час уходит до 16 часов обслуживания.

Так для чего же вообще нужны F-16, если с ними так много проблем? Прежде всего, советские МиГ-29 это пережиток прошлого. Чтобы они продолжали выполнять боевые задачи, украинским техникам приходится разбирать более поврежденные модели. Эксперты называют это – самолетным “каннибализмом”. Таким образом, даже при условии, что больше ни один украинский истребитель не будет сбит ракетой противника, рано или поздно они закончатся сами по себе. То есть, F-16 необходимы, в первую очередь для того, чтобы украинские пилоты в принципе могли подниматься в воздух. Очевидным плюсом будет еще и то, что это западная техника, а значит, таким образом, украинцы будут переходить на стандарты НАТО в ВВС, путем использования техники в полевых условиях.





Как и сейчас, западные истребители будут использоваться, прежде всего, для уничтожения крылатых ракет противника и “мопедов”. В частности для этого, Запад может передавать для F-16 ракеты класса “воздух-воздух”, такие как управляемые ракеты AIM-9 «Sidewinder» и ракеты средней дальности AIM-120 «AMRAAM». И хотя стоимость одной единицы каждого из образцов боеприпасов варьируется в районе 1 млн долларов, это все же дешевле для Европы и США, чем продолжать снабжать Украину дорогими системами ПВО, типа «Patriot», цена которого (в комплексе) равна 1 млрд долларов. Как и сейчас, западные истребители будут использоваться, прежде всего, для уничтожения крылатых ракет противника и “мопедов”. В частности для этого, Запад может передавать для F-16 ракеты класса “воздух-воздух”, такие как управляемые ракеты AIM-9 «Sidewinder» и ракеты средней дальности AIM-120 «AMRAAM». И хотя стоимость одной единицы каждого из образцов боеприпасов варьируется в районе 1 млн долларов, это все же дешевле для Европы и США, чем продолжать снабжать Украину дорогими системами ПВО, типа «Patriot», цена которого (в комплексе) равна 1 млрд долларов.

При этом вопрос персонала – как пилотов, так и техников – для F-16 также не является неразрешимым. Если вспомнить, всего несколько недель назад ветеран американских ВВС заявил, что готов отправиться в Украину в качестве добровольца, после того, как Запад передаст нашей стране соответствующую технику. Он также отметил, что за ним готовы последовать десятки пилотов США, с которыми он поддерживает связь. Тоже самое касается и технического персонала. Чтобы избежать политических последствий, которых постоянно опасаются на Западе, пилоты-добровольцы могли бы, например, в срочном порядке получить украинское гражданство.

Получение Украиной истребителей F-16 станет не просто преодолением последнего барьера в предоставлении нашей стране необходимого оружия. Несмотря на преувеличиваемую СМИ эффективность западных самолетов, в большинстве своем, поставки машин означают начало глобального перевооружения ВВС Украины. Как только первые машины пересекут украинскую границу, речь пойдет о предоставлении Киеву истребителей, которые технически превосходили бы российские аналоги и могли бы эффективно противостоять ПВО и РЭБ противника.