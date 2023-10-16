Украина стремится освободить малые народы в России

22:52 15 октября Киев, Украина





После предпринятых шагов Украины по привлечению на свою сторону противников путинизма в РФ, как от Кремля, так и его противников последовали реакции. Самые радикальные лидеры нероссийских группировок бежали в Украину, спасаясь от репрессий Кремля. Еще больше людей сражаются вместе с украинской армией против оккупантов. Так как война приобрела затяжной характер, Киев начал активную кампанию по привлечению на свою сторону малых народов в России . Угнетаемые многие годы, люди готовы к тому, чтобы освободится от влияния Кремля.После предпринятых шагов Украины по привлечению на свою сторону противников путинизма в РФ, как от Кремля, так и его противников последовали реакции. Самые радикальные лидеры нероссийских группировок бежали в Украину, спасаясь от репрессий Кремля. Еще больше людей сражаются вместе с украинской армией против оккупантов. Россия отреагировала усилением действий по подавлению нерусской идентичности, которые усилились из-за непропорционального использования Кремлем нерусских в качестве пушечного мяса на фронте.



Неудивительно, что за годы, прошедшие с тех пор, как Россия начала войну против Украины в 2014 году, многие украинские политики требовали активизироваться по вербовке противников Кремля на территории агрессора. Первоначально такие призывы были сосредоточены на необходимости обратиться к этническим украинцам, живущим в так называемых “клинах” по всей России. Эти усилия вызвали искреннюю обеспокоенность на самом высоком уровне Кремля. Но начиная с 2019 года, и особенно с 2022 года, агрессора расширил свой подход, включив в него обращения не только к украинцам, но и к другим малым народам на своей территории, которые могут стремиться к независимости или, по крайней мере, могут испытывать неприязнь к Кремлю из-за отказа центра предоставить им автономию.



Большая часть этих усилий была связана с депутатами Верховной Рады и готовностью Киева принимать и сотрудничать с политическими эмигрантами из нерусских регионов. Особое внимание было уделено тем, кто готов сформировать батальоны для боевых действий вместе с ВСУ. Но в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский позволил начать более широкую кампанию, назвав Россию империей зла и призвав нерусских жителей России прийти на помощь Украине. Слова Зеленского дали возможность расширить действия украинских чиновников.



Ранее в этом году Украина начала проводить Неделю порабощенных народов, еще больше разжигая тревогу в Кремле. Что еще более важно, этот шаг дал право Верховной Раде создать специальную комиссию для организации этой работы. Совсем недавно этот орган начал проводить конференции, посвященные порабощенным народам России и необходимости объединения этих народов с Украиной, чтобы принести им свободу и независимость.



В августе 2023 года Верховная Рада создала специальную комиссию по работе с национальными движениями малочисленных и коренных народов России. Комиссия активно продвигает свое дело на международном уровне, утверждая, что мир станет безопаснее, если российская колониальная империя будет разрушена. В ее состав входят 11 депутатов, и возглавляют Ярослав Юрчишин от партии “Голос” и Мария Мезенцева от партии “Слуга народа”. На первом заседании члены комиссии указали, что планируют основывать свою деятельность на том, что уже сделали Совет Европы и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.



Последние десять дней показывают, что возобновленные усилия Украины увенчались успехом. 3 октября в Киеве прошла конференция «Украина и национальные движения народов Российской Федерации: попутчики или союзники?». 10 октября украинские официальные лица организовали вторую конференцию «Перманентный геноцид как государственная политика России». На обоих присутствовали спикеры из нерусской диаспоры Украины, а также украинские официальные лица.



Эти действия уже привлекают внимание нероссийских активистов в России. В прошлом Кремль лишь осуждал такие действия периодическим введением санкций в отношении тех, кто наиболее активно работал в этом направлении. Теперь агрессор попытался заставить нероссийские республики работать с Кремлем против мер, направленных на продвижение самобытной или антикремлевской идентичности. Две недели назад Кремль потребовал от Казани отказаться от упоминаний о продвижении татарской идентичности в будущем, на что Казань согласилась. Это казалось крупным поражением малых народов, пока не стало известно, что, хотя Казань говорила центру, что выполнит эти требования, татарские чиновники поступали наоборот и планировали продолжать продвигать собственную идентичность, над чем и работают наши политики.



Киев планирует продолжать действия по привлечению антикремлевских групп на территории РФ. Очевидно, что эти усилия должны повлиять на то, чтобы искоренить империализм в России как можно быстрее. Без работы с порабощенными малыми народами в РФ, статус агрессора еще долгие годы, если не десятилетия, останется в тесной связке с названием страны.