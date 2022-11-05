Украина способствует укреплению национализма среди малых народов России

11:20 05 ноября Киев, Украина

Кремль уже давно обеспокоен попытками Киева связаться с оппозиционерами внутри малых народов внутри России и завербовать их в качестве союзников в своей борьбе против Путина. В результате это привело к попыткам РФ принимать крайние меры.

На прошлой неделе украинская военная разведка сообщила, что “спецслужбы Российской Федерации готовят кампанию по дискредитации национальных движений народов России”. Кремль сообщил, что ведется работа среди малых народов РФ, с целью формирования “национально-освободительных” движений, что может угрожать целостности и государственности РФ и, вероятно, приведет к возможному прекращению существования РФ.

С целью противостоять этому, власти РФ разработали кампанию, кампания должна дискредитировать лидеров национальных движений, разорвать их связи с Украиной и другими внешними силами.

«В рамках этих усилий, российские спецслужбы попытаются убедить украинцев в том, что им не следует возлагать никаких надежд на национализм среди народов внутри России. Кроме того, Кремль продемонстрирует украинцам и Западу в целом, что они должны прекратить попытки поддерживать этих людей в “защите их прав, языка и культуры” и защите принципа национального самоопределения», — пишут западные политологи.

Стоит отметить, Украина уже довольно давно ведет переговоры с представителями малых народов внутри России, привлекая из на свою сторону. Особенно, усилия Киева активизировались за последние два месяца. «В связи с этим, Кремль сильно встревожен по поводу украинских усилий в этом направлении», — пишут политологи.

После начала полномасштабного вторжения России, Украина усилила подрывную деятельность внутри РФ, поддерживая связь с оппозиционно настроенными активистами малых народов в РФ. Их активно снабжали информацией, что малые народы РФ находятся под оккупацией Кремля.

«В результате, в республиках России, южнее и восточнее Московской области, реакция была не только положительной, но и нарастающей. В то же время, Кремль увидел для себя новую, серьезную проблему, которая, в некоторых кругах, нашла опасения начала гражданской войны, в том случае, когда Россия потерпит поражение на полях сражения в Украине», — сообщается в соответствующих отчетах.

Очевидно, что война закончится лишь в том случае, если режим, созданный Путиным, будет уничтожен.

«Победа на поле боя в Украине сильно поспособствует достижению этой цели, однако не реализует ее в полной мере. “Последнее слово” будет за населением России. Этнические русские сделали свой выбор, проявив себя аморфно в отношении дальнейшей судьбы собственного государства. Поэтому малые народы, которых насчитывается в РФ более 160 национальностей, вероятно, разорвут Россию на мелкие государства, получив независимость», - пишут западные специалисты.