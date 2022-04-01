Украина получит $100 млн на восстановление Донбасса

Принятый членами ТКГ План по Донбассу предусматривает полное возвращение территорий к нормальной жизни, что потребует больших финансовых вливаний. Как заявил недавно президент Украины Владимир Зеленский, страна получит от Всемирного банка кредит в $100 млн для восстановления экономики и предпринимательства на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что проведение местных выборов в ОРДЛО реально, однако сначала необходимо освободить эти территории от незаконных вооруженных формирований и создать безопасные условия.
Ранее вице-премьер Алексей Резников сообщил, что Киев обратится к международным организациям с просьбой отправить в ОРДЛО гуманитарные конвои со средствами защиты от коронавируса.
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