Украина переходит на автоматизированный контроль на румынской границе

10:22 11 Сентябрь Киев, Украина

Какими бы дружественными ни были отношения между государствами, граница должна быть четко обозначена и хорошо охраняема. В подтверждение этому было принято решение о модернизации участка украинской границы. После проведенной инспекции, командование Госпогранслужбы постановило в ближайшее время оборудовать государственную границу с Румынией в пределах Черновицкой области системами фото- и видеофиксации. Об этом сообщила ГПС Украины со ссылкой на начальника черновицкого погранотряда Сергея Марцинкевича.

Такое решение принято по итогам поездки в Черновицкий погранотряд начальника Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко.

"Мы вместе прошли пешком по всем горным труднодоступным местам и увидели все недостатки", - сказал он. По результатам проведенной работы был определен комплекс достаточно мощных мероприятий, которые будут внедряться на территории Черновицкой области. "Первое, это инженерное обустройство границы - мы уже начали, и на всех угрожаемых направлениях сейчас устанавливается заградительный забор типа «ягоза». На более спокойных участках мы устанавливаем ограждения сеткой рабица", - сказал Марцинкевич.

Еще одним элементом совершенствования технического обеспечения пограничников станут тепловизионные комплексы. Так, у румынских пограничников на этом участке уже есть 16 таких комплексов, а у украинских они до сих пор не использовались.

"Также мы получили большое количество техники высокой проходимости - и мотоциклы, и мощные автомобили, которые позволят более качественно выполнять обязанности в горных труднопроходимых местах. Планируется оснащение средствами видеонаблюдения, средствами фотофиксации", - сказал начальник черновицкого погранотряда.

Как сообщалось ранее, Украина откроет новое консульство в Румынии в городе Сигету-Мармацией. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам для украинцев Румынии, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.