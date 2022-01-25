Украина переходит на автоматизированный контроль на румынской границе

Какими бы дружественными ни были отношения между государствами, граница должна быть четко обозначена и хорошо охраняема. В подтверждение этому было принято решение о модернизации участка украинской границы. После проведенной инспекции, командование Госпогранслужбы постановило в ближайшее время оборудовать государственную границу с Румынией в пределах Черновицкой области системами фото- и видеофиксации. Об этом сообщила ГПС Украины со ссылкой на начальника черновицкого погранотряда Сергея Марцинкевича.
Такое решение принято по итогам поездки в Черновицкий погранотряд начальника Госпогранслужбы Украины Сергея Дейнеко.
Еще одним элементом совершенствования технического обеспечения пограничников станут тепловизионные комплексы. Так, у румынских пограничников на этом участке уже есть 16 таких комплексов, а у украинских они до сих пор не использовались.
Как сообщалось ранее, Украина откроет новое консульство в Румынии в городе Сигету-Мармацией. Новое консульство создаст доступ к качественным сервисам для украинцев Румынии, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии