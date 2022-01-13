Украина напомнила российской власти про трагедию Беслана

12:10 04 Сентябрь Киев, Украина

Под посольством России в Киеве 3 сентября, в годовщину событий в Беслане, состоялась акция под названием "День воинского бесславия России и солидарности Кремля с терроризмом". Действо включало видеопрезентацию и демонстрацию слайдов с фотографиями актов агрессии РФ, начиная с 1939 года в Польше и до всех случаев агрессии в Украине и Сирии. Кадры презентации выводились на экран, установленной рядом, и на стены посольства, сопровождались маршами УПА, песнями Макаревича и Сергея Файфуры. На акции присутствовало много патриотически настроенной молодежи и жителей соседних домов.

Инициатором акции под стенами посольства Российской Федерации выступило "Агентство развития демократии и информационных свобод".

"Наша цель - привлечь внимание к тому, что Россия превратилась в террористическое государство, которое осуществляет акты террора по всему земному шару и формирует атмосферу страха на собственной территории, в аннексированном Крыму и на Донбассе", - заявил организатор акции, основатель информационно-аналитического издания "Матрица свободы" Юрий Федоренко.

Напомним, 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслане сторонники Чеченской Республики Ичкерия захватили в заложники 1128 учеников, их родителей и учителей школы № 1. Террористы потребовали от президента России Владимира Путина немедленно начать вывод войск из Чечни или подать в отставку, а все заложники в знак поддержки этих требований объявили голодовку. Но Путиным было принято другое решение. 3 сентября российский спецназ начал штурм, в ходе которого погибли 334 человека, из которых 186 детей, и более 800 раненых.

Во время следствия были выявлены многочисленные факты в пользу версии, что ситуация с захватом заложников в Беслане была спланированной операцией российских спецслужб, рассчитанной на оправдание кровавых злодеяний российской армии в Чечне и как повод ужесточения боевых действий в республике. Об этом свидетельствуют противоречивые действия правительства во время переговоров и штурма здания, а также неправдивое освещение журналистами кремлевского пула, которые дезинформировали аудиторию о событиях.

Отсутствовало единое руководство и реально работающий штаб по освобождению заложников. Так, несогласованные действия спецназа, решение применить во время штурма танки и огнемёты, явились причиной гибели большинства заложников и десяти офицеров группы «Альфа» и «Вымпел». В 2017 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге рассмотрел жалобы, поданные инициативной группой "Матери Беслана" и постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм 3 сентября 2004 года так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.

В этом свете особым цинизмом выглядит решение российской власти спустя год после трагедии законодательно закрепить 3 сентября как "День солидарности в борьбе с терроризмом". Вместе с тем, российская власть старается не замечать этого «праздника», никаких особых торжеств не намечено, а в годовщину Беслана Владимир Путин летит не в Беслан, а в Монголию. Болезненная реакция власти по поводу этой годовщины может говорить только о желании поскорее забыть провальную спецоперацию по провоцированию конфликта на Кавказе.

Основной целью перформанса в Киеве стало стремление ее организаторов и участников донести до мировой общественности правду о событиях в Беслане и сделать все необходимое, чтобы не допустить подобного в Украине.

Организаторы акции планируют повторить ее в городах Украины, в которых есть консульства РФ.