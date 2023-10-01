Украина использует асимметричные меры противодействия агрессору в Черном море

23:01 30 сентября Киев, Украина





Не имея большого количества собственного военно-морского флота и имея лишь небольшие остатки военно-воздушных сил, Украина должна использовать асимметричные меры противодействия российской мощи, демонстрируя в этих условиях невероятную креативность. Спустя почти 20 месяцев после начала вторжения Украина имеет сдержанные силы защиты от российских воздушных и ракетных ударов, исходящих из бассейна Черного моря, и сталкивается с Россией один на один в военно-морском противостоянии. Поэтому тактика Украины заключается в преследовании вражеского флота; ограничить его свободу передвижения, создавая асимметричные угрозы, и тем самым держать его подальше от украинских вод; и постоянное сокращение размера и уровня угрозы флота агрессора. Россия превратила большую часть Черного моря в буферную зону против западных держав и одновременно в платформу для проецирования силы против Украины. Действуя с, казалось бы, неприступных позиций в бассейне Черного моря, оккупанты используют военно-воздушные силы для поддержки наземных группировок своей армии – по сути, расширяя левый фланг российской линии фронта. Точно так же российский Черноморский флот фактически осуществляет полную военно-морскую блокаду Украины, одновременно ограничивая свободу судоходства и торговли других черноморских стран. Поэтому ВСУ используют креативный подход для создания угрозы военно-морским силам агрессора, чтобы уничтожать, отбрасывать, не давать производить пуски ракет.Не имея большого количества собственного военно-морского флота и имея лишь небольшие остатки военно-воздушных сил, Украина должна использовать асимметричные меры противодействия российской мощи, демонстрируя в этих условиях невероятную креативность. Спустя почти 20 месяцев после начала вторжения Украина имеет сдержанные силы защиты от российских воздушных и ракетных ударов, исходящих из бассейна Черного моря, и сталкивается с Россией один на один в военно-морском противостоянии. Поэтому тактика Украины заключается в преследовании вражеского флота; ограничить его свободу передвижения, создавая асимметричные угрозы, и тем самым держать его подальше от украинских вод; и постоянное сокращение размера и уровня угрозы флота агрессора.



Война с использованием морских дронов стала основным методом асимметричной защиты Украины от



Таким образом, за последние недели оперативный темп возрос до максимальной интенсивности:

23 августа украинские бомбардировщики Су-24 уничтожили российскую систему ПВО С-400 в районе Еленовки на полуострове Тарханкут. Истребители, возможно, впервые применили в бою британские крылатые ракеты «Storm Shadow». Подавив российскую систему ПВО, удары в короткие сроки расчистили путь для атаки на главную военно-морскую базу России в Севастополе;

11 сентября украинский спецназ восстановил контроль над четырьмя бездействующими морскими нефтегазовыми буровыми платформами, расположенными между Одессой и Крымом;

12 и 13 сентября пять украинских Су-24 нанесли ракетный удар по Севастопольской военно-морской верфи ракетами «Storm Shadow». В результате атаки были серьезно повреждены подводная лодка «Ростов-на-Дону» (класса «Кило», вооруженная ракетами «Калибр») и большой десантный корабль «Минск», которые оба находились в сухом доке на ремонте. Из десяти выпущенных ракет три преодолели российскую ПВО и поразили свои цели. Оба корабля, скорее всего, никогда уже не вернуться в строй.



Сильно поврежденная подводная лодка «Ростов-на-Дону» - одна из четырех модернизированных лодок класса «Кило» на вооружении Черноморского флота России. Они безостановочно запускают ракеты «Калибр» большой дальности по материковой части Украины. Киев пока что не имеет возможности атаковать погруженные под воду подводные лодки. Поскольку эта подводная лодка лежала в сухом доке, Украина воспользовалась возможностью потопить ее. Десантный корабль «Минск» стал третьим кораблем оккупантов подобного типа, выведенным из строя. После последней атаки на Севастополь российский флот передислоцировал три оставшихся больших десантных корабля из Черного в Азовское море. Благодаря этим успехам Украина продолжает оказывать давление: Война с использованием морских дронов стала основным методом асимметричной защиты Украины от России в бассейне Черного моря. За последние месяцы Украина провела несколько успешных атак с применением дронов, используя мощную производственную базу беспилотных надводных кораблей для преследования российского флота. Совсем недавно Украина добавила к военно-морскому компоненту воздушное измерение, во многом благодаря получению современных ракет воздушного базирования.Таким образом, за последние недели оперативный темп возрос до максимальной интенсивности:23 августа украинские бомбардировщики Су-24 уничтожили российскую систему ПВО С-400 в районе Еленовки на полуострове Тарханкут. Истребители, возможно, впервые применили в бою британские крылатые ракеты «Storm Shadow». Подавив российскую систему ПВО, удары в короткие сроки расчистили путь для атаки на главную военно-морскую базу России в Севастополе;11 сентября украинский спецназ восстановил контроль над четырьмя бездействующими морскими нефтегазовыми буровыми платформами, расположенными между Одессой и Крымом;12 и 13 сентября пять украинских Су-24 нанесли ракетный удар по Севастопольской военно-морской верфи ракетами «Storm Shadow». В результате атаки были серьезно повреждены подводная лодка «Ростов-на-Дону» (класса «Кило», вооруженная ракетами «Калибр») и большой десантный корабль «Минск», которые оба находились в сухом доке на ремонте. Из десяти выпущенных ракет три преодолели российскую ПВО и поразили свои цели. Оба корабля, скорее всего, никогда уже не вернуться в строй.Сильно поврежденная подводная лодка «Ростов-на-Дону» - одна из четырех модернизированных лодок класса «Кило» на вооружении Черноморского флота России. Они безостановочно запускают ракеты «Калибр» большой дальности по материковой части Украины. Киев пока что не имеет возможности атаковать погруженные под воду подводные лодки. Поскольку эта подводная лодка лежала в сухом доке, Украина воспользовалась возможностью потопить ее. Десантный корабль «Минск» стал третьим кораблем оккупантов подобного типа, выведенным из строя. После последней атаки на Севастополь российский флот передислоцировал три оставшихся больших десантных корабля из Черного в Азовское море. Благодаря этим успехам Украина продолжает оказывать давление:



13 и 14 сентября Минобороны России заявило, что ее корветы «Василий Быков» и «Сергей Котов» подверглись нападению украинских военно-морских беспилотников. «Василий Быков» располагался в районе Севастополя, а «Сергей Котов» - в юго-западной части Черного моря.



14 сентября украинский БПЛА «Си Бэби» нанес удар и повредил корабль на воздушной подушке «Самум» - класс быстроходных катеров, вооруженных противокорабельными ракетами. Появились видеоизображения, на которых видно, что «Самум» поврежден и его необходимо отбуксировать в порт. На вооружении Черноморского флота России имеются всего две единицы этого класса;

В тот же день в результате совместной операции СБУ и ВМС в районе Евпатории была уничтожена система ПВО С-400. По сообщениям, украинские силы использовали сигналы беспилотных летательных аппаратов, чтобы ввести систему в заблуждение, а противокорабельную ракету «Нептун», чтобы уничтожить ее; 20 сентября командование украинского спецназа взяло на себя ответственность за удары беспилотников по командному пункту ВМФ России в Верхнесадовом под Севастополем;



20 и 21 сентября украинские БПЛА атаковали несколько российских военных баз в Крыму, в том числе Саки и Гвардейское;

22 сентября украинские самолеты Су-24 нанесли ракетный удар по главному штабу Черноморского флота России в центре Севастополя. Судя по всему, в момент воздушной атаки в здании проходило межведомственное совещание высшего руководства. По словам начальника ГУР генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, в результате авиаудара погибли, по меньшей мере, девять российских офицеров и еще 16 получили ранения. Среди пострадавших - командующий российской группировкой войск в Запорожской области генерал-полковник Александр Романчук и командующий береговыми войсками Северного флота генерал-лейтенант Олег Цеков. Также удалось ликвидировать командующего ЧФ РФ Соколова.



Усилия Украины привели к очевидным результатам. Потенциальная угроза высадки российского морского десанта в Одесской области стала невозможной в обозримой перспективе. В настоящее время российские большие десантные корабли используются в качестве транспортных судов. России потеряла контроль над северо-западной частью Черного моря. Из-за беспилотников и других асимметричных средств украинской обороны российские военные корабли все чаще маневрируют в северо-восточной части Черного моря, ближе к собственному побережью. Этот сдвиг становится еще более выраженным после украинских ракетных и беспилотных ударов по Севастополю.

Однако усилия Украины сами по себе не снимут военно-морскую и коммерческую блокаду России. Они также не положат конец войне России против Украины на морском фронте, не говоря уже о том, чтобы компенсировать гегемонию России в бассейне Черного моря. Только возвращение западных военно-морских стран НАТО в Черное море поможет в достижении этих целей.