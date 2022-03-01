Украина готовит националистические отряды в Азербайджан?

05:33 07 Октябрь Киев, Украина

Российские пропагандистские СМИ, пытавшиеся обвинить украинцев в участии в войне в Сирии, боевых действиях в Ливии, протестах в США и Сербии, а также в «спецоперации» в Беларуси, теперь активизировались в направлении обвинения Украины в участии в конфликте в Нагорном Карабахе.

Так, якобы на государственном уровне Украина формирует националистические группы, состоящие из украинских граждан с боевым опытом, для заброски на территорию Азербайджана с целью участия в военном конфликте против Армении.

Более того, одним из месседжей данной антиукраинской кампании является информация о том, что якобы эти же формирования националистов будут проводить провокации против армян в крупных городах Украины, в частности, Киеве, Харькове и Запорожье.

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Российская информационная операция, направленная, в частности, на международную дискредитацию Украины и подрыв азербайджано-украинских отношений, пока набирает оборотов и не нанесла вред стратегическому партнерству. Но РФ не прекращает попыток дискредитации и поддерживает «информационный шум» вокруг конфликта в Нагорном Карабахе с помощью аффилированных с МО РФ журналистов, такими как Александр Коц, Семён Пегов и другими довольно интересными личностями.

В частности, певица Юлия Чичерина, являющаяся членом партии Прилепина «За правду» (политический проект ГРУ), имеющая доступ на такие участки фронта на Донбассе, на которые не каждого генерала ВС РФ пускали, занимающаяся откровенной антиукраинской пропагандой, оказалась «удивительным образом» в районе Степанакерта и якобы уже попала под обстрел азербайджанской артиллерии.

С целью предотвращения дискредитации украинских силовых структур и противодействия пропагандистской антиукраинской деятельности, Чичериной запрещен въезд в Украину. Азербайджанской стороне необходимо взять этот факт на заметку для подавления растущего количества информационных манипуляций в стране.