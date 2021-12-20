Украина: Где находятся биолаборатории, построенные за деньги Минобороны США

Интересным фактом является то, что распространение информации торпедируют представители РФ в Украине, а если ещё конкретней, то Медведчук, на данный момент эта информация не соответствует действительности, но предлагаем почитать с каким размахом она была представлена в сети интернет.

1) Институт ветеринарной медицины - построен в апреле 2013 года. Располагается по адресу: г. Киев, ул. Донецкая, 30.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Национальная академия наук Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch.

Украинские подрядные организации: ООО «Проектно-технический центр» (дизайнер) и компания «Медиамакс» (строительные работы и поставка оборудования);

Стоимость проекта: 2 млн. 109 тыс. 375 долл. (проект и строительство: 1 млн. 217 тыс. 164 долл, оборудование и мебель: 762 тыс. 134 долл).

2) Лаборатория на базе Центральной санитарно-эпидемиологической станции МОЗ Украины – располагается по адресу: г. Киев, ул. Ярославская, 41

3) Центральная референс-лаборатория Украинского научно-исследовательского противочумного института - лаборатория была построена в сентябре 2009 года. Располагается по адресу: г. Одесса, ул. Церковная, 2/4.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: Одесса Invest (конструктор) и компания «Макрохим» (строительство и оборудование питания);

Стоимость проекта: всего: 3 млн. 492 тыс. 551 долл (проект и строительство: 613 тыс. 477 долл, оборудование и мебель: 2 млн. 059 тыс. 014 долл).

4) Винницкая диагностическая лаборатория - построена в августе 2010 года. Располагается по адресу: г. Винница, ул. Малиновского, 11.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: Винницкий институт дизайна (дизайн), компания «RK-Центр» (строительные работы) и компания, «Биолабтех» (поставка оборудования);

Стоимость проекта: 1 млн. 504 тыс. 840 долл (проект и строительство: 1 млн. 106 тыс. 610 дол, оборудование и мебель: 398 тыс. 230 долл.

5) Закарпатская диагностическая лаборатория - построена в июле 2011 года. Располагается по адресу: г. Ужгород, ул. Собранецкая, 96.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: «Экзотика» ЛТД- Ужгород (дизайн), компания «RK-Центр» (строительные работы) и компания «Медиамакс» (поставка оборудования);

Стоимость проекта: 1 млн. 920 тыс. 432 долл. (проект и строительство: 1 млн. 516 тыс. 354 долл, оборудование и мебель: 404 тыс. 078 долл).

6) Днепропетровская диагностическая лаборатория - построена в октябре 2011 года. Располагается по адресу: г. Днепр, ул. Шмидта, 26, ул. Философская, 39А.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: ООО «Домус- Проект», (дизайн), компания «RK-Центр» (строительные работы) и компания «Медиамакс» (поставка оборудования);

Стоимость проекта: 1 млн. 935 тыс. 557 долл (проект и строительство: 1 млн. 531 тыс. 479 долл, оборудование и мебель: 404 тыс. 078 долл).

7) Днепропетровская государственная региональная лаборатория ветеринарной медицины - построена в апреле 2013 года. Располагается по адресу: г. Днепр, пр. Кирова 48.

Донор: Агентство по снижению угроз Министерства обороны США (DTRA);

Бенефициар: Государственный комитет ветеринарной медицины Украины (сейчас Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины);

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: Проектно-Техничной центр (проектирование) и «Медиамакс» (строительные работы и поставки оборудования);

Стоимость проекта: 1 млн. 810 тыс. 547 долл (проект и строительство: 1 млн. 298 тыс. 805 долл, оборудование и мебель: 511 тыс. 742 долл).

8) Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены МОЗ Украины - построен в апреле 2013 года. Располагается по адресу: г. Львов, ул. Зеленая, 12.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: Львовский проектный институт (проектирование), компания «РК-Центр» (строительные работы) и компания «Биолабтех» (поставка оборудования);

Стоимость проекта: 1 млн. 530 тыс. 205 долл. (проект и строительство: 1 млн. 061 тыс. 357 долл., оборудование и мебель: 468 тыс. 848 долл).

9) Львовская Государственная региональная лаборатория ветеринарной медицины – построена в декабре 2012 года. Располагается по адресу: г. Львов, ул.Промышленная,7.

Донор: Министерства обороны США;

Бенефициар: Государственный комитет ветеринарной медицины Украины (сейчас Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины);

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: Project Development Center (дизайнер), компания «Медиамакс» (строительные работы и поставка оборудования);

Стоимость проекта: 1 млн. 734 тыс. 971 долл. (проект и строительство: 1 млн. 253 тыс. 803 долл., оборудование и мебель: 481 тыс. 168 долл.).

10) Львовская диагностическая лаборатория – построена в декабре 2012 года. Располагается по адресу: г. Львов, ул. Крупьярская, 27.

Донор: Министерства обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: Львовский проектный институт (проектирование), компания «РК-Центр» (строительные работы) и «Медиамакс» (поставка оборудования).

Стоимость проекта: 1 млн. 927 тыс. 158 долл. (проект и строительство: 1 млн. 523 тыс. 080 долл., оборудование и мебель: 404 тыс. 078 долл.).

11) Центральная референс-лаборатория инфекционных болезней животных – построена предположительно в сентябре 2013 года. Располагается по адресу: Харьковская обл., г. Мерефа, р-н Шелкостанция.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины;

Стоимость: приблизительно 15 млн долл.

12) Лаборатория на базе Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины – построена в декабре 2012 года. Располагается по адресу: г. Харьков, район Померки, ул. Пушкинская, 83.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: «Техно Проект» (дизайнер) и компания «Макрохим» (строительство и поставка оборудования);

Стоимость: 1 млн. 638 тыс. 375 долл. (проект и строительство: 1 млн. 195 тыс. 398 долл., оборудование и мебель: 442 тыс. 977 долл.).

13) Тернопольская диагностическая лаборатория – построена в декабре 2012 года. Располагается по адресу: г. Тернополь, ул. Федьковича, 13.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: «Технопроект» (дизайн) и компания «Макрохим» (строительные работы и поставки оборудования);

Стоимость: 1 млн. 755 тыс. 786 долл. (проект и строительство: 1 млн. 312 тыс. 810 долл., оборудование и мебель: 442 тыс. 976 долл.).

14) Херсонская диагностическая лаборатория – построена в декабре 2012 года. Располагается по адресу: г. Херсон, ул. Уварова, 3.

Донор: Министерство обороны США;

Бенефициар: Министерство здравоохранения Украины;

Подрядчики: американская инженерная компания Black & Veatch;

Украинские подрядные организации: «Технопроект» (дизайн) и компания «Макрохим»;

Стоимость: 1 млн. 728 тыс. 822 долл. (проект и строительство: 1 млн. 285 тыс. 845 долл., оборудование и мебель: 442 тыс. 977 долл.