Украина еще не начинала масштабного наступления

16:39 28 июня Киев, Украина

В начале этого месяца силы ВСУ начали наступательные действия на разных участках фронта. Вопреки ожиданиям большинства обывателей, украинские защитники не продвигаются со скоростью молнии. Опыт харьковского и херсонского наступлений дает ложные представления о нынешних реалиях боевых действий.

Порой можно встретить странные комментарии в сети, вроде – “взяли 3 села и радуются”, “у них все есть, а они ничего не могут” и прочее. Мнения обывателей были бы понятны, если бы они звучали от россиян. Однако такие комментарии встречаются на украинских ресурсах. Видимо, диванные войска до сих пор “лучше” разбираются в военной тактике и знают весь план военного командования Украины, что позволяют себе подобные выпады.

Прежде всего, стоит отметить, что подобно тому, как развивалась деоккупация Харьковской области и Херсона, предстоящее наступление вряд ли пройдет. Тогда ВСУ удалось прорвать линию обороны противника, который не ожидал контрнаступления, выйти на оперативный простор и продвигаться дальше в тыл оккупантов. Сейчас же, как западные, так и украинские эксперты, и военные отмечают беспрецедентные по меркам нынешней войны, укрепления россиян по всей линии фронта. И это не одна линия обороны, а две-три, с железобетонными укреплениями, минными полями, противотанковыми рвами, авиацией и артиллерией. Для примера, стоит вспомнить, когда кратно превосходящие силы противника несколько месяцев не могли взять Северодонецк и Лисичанск, где ВСУ оборудовали подобные линии обороны еще с 2014 года.

Кроме того, важным фактором является превосходство авиации агрессора. Украинским защитникам удалось достичь паритета в бронированной технике и артиллерии лишь недавно, путем получения западной помощи и систематического уничтожения аналогичных систем врага. К сожалению, превосходства в воздухе пока что достичь не удалось и это, в реалиях наступательной операции, является серьезным вызовом. С начала июня, штурмовики и истребители оккупантов активизировались вдоль линии фронта, при этом, не пересекая ее. К слову, большинство потерь ВСУ несут именно от авиации россиян. По некоторым данным, Украина должна получить многоцелевые истребители F-16 уже к концу 2023 года, однако очевидно, что в реалиях наступления ВСУ так и останутся без поддержки с воздуха. Это значит, что украинское военное командование просчитало этот момент и не подвергает лишний раз опасности наступательные группы.

Что касается сил наступления, то по данным «Reuters», Украина задействовала всего 3 из 12 бригад. Характер наступательных действий может говорить сразу о нескольких вариантах развития событий. ВСУ могут выманивать резервы противника на одном или нескольких направлениях, проводить разведку боем, для выявления слабых мест в обороне, выявлять позиции артиллерии врага, создавать видимость наступления, для дезориентации оккупантов. Прежде всего, необходимо понимать, что ВСУ не станут бросать в бой на укрепленные позиции людей и устраивать “мясные штурмы”, как это делает агрессор, по советским аналогам.

План наступления разрабатывался на протяжении нескольких месяцев, при участии военных генералов стран-партнеров. Нет никаких причин сомневаться в том, что ВСУ не достигают поставленных целей. Деоккупация некоторых населенных пунктов сейчас, может сыграть значимую роль в будущем, так как, например, украинские защитники смогли занять нужную им высоту. Также не стоит обращать внимание и, тем более, доверять российским и пророссийским СМИ. В этот раз, украинское наступление будет длиться не день и не два, и даже не неделю, с оперативными паузами в несколько дней, чтобы в конечном итоге достичь поставленных целей.