Угрозы Путина на Федеральном собрании для всего мира

21:52 27 Апрель Киев, Украина

21 апреля прошло Федеральное собрание в России, на котором Путин выступил с новыми обещаниями для россиян и угрозами для зарубежных стран.

Речь Путина была, как всегда, длинной. Владимир Владимирович пообещал щедрые выплаты россиянам. Также звучали обещания о возвращении до половины суммы затраченных средств на отдых россиян в этом году, при условии, что люди будут путешествовать в России.

Стоит отметить, что осенью 2021 года, в России должны пройти парламентские выборы. Вероятно, что именно с этим событием связаны щедрые обещания президента.

Много было сказано и о том, что Россия еще не победила COVID-19. Из-за этого в стране сильно страдает экономика. Он призвал россиян вакцинироваться и соблюдать правила нахождения в обществе. При этом более половины присутствующих людей не соблюдали дистанцию и не надели маски. Хотя, это может объясняться тем, что все присутствующие в зале получили вакцину от коронавируса.

Не забыл Путин и о внешней политике. “Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена”, - заявил глава РФ.

Кроме очередного инфантильного сравнения, Путин также пригрозил, чтобы другие страны не пересекали “красную черту”. Где именно этот эфемерный барьер находится, в Кремле будут решать самостоятельно для каждого отдельного случая. По его словам, у Москвы “добрые намеренья” и любые выпады в ее сторону безосновательны. “Организаторы любых провокаций пожалеют так, как давно уже ни о чем не жалели”, - добавил президент РФ. Он также подчеркнул, что вооружения России постоянно растет и модернизируется.

На протяжении всего выступлении было заметно, что Владимир Владимирович читает текст едва не впервые, постоянно прерывается и покашливает. Порой на лице читалось, будто он сам удивляется тому, что ему написали спичрайтеры. В любом случае выступление президента РФ не более чем очередной политический ход перед предстоящими выборами, а сами речи все больше похожи на речи Владимира Вольфовича Жириновского.