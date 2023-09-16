08:04 14 сентября Киев, Украина





Выступая за глобальное уничтожение, говорящие головы вроде Соловьева, изображают Россию жертвой: нацией с “благородным, но робким нравом”, которая, по-видимому, неспособна принять даже самые необходимые меры для самообороны. Эта пропаганда создает нарратив, в котором Пропагандистские вопли на счет применения ядерного оружия уже стали нормой и вполне спокойно воспринимаются как z-аудиторией, так и за пределами РФ. Бесконечные обещания в стиле “весь мир в труху”, без фактического исполнения обещанного, навешивают на путинистов ярлыки клоунов. Однако отказаться от ядерного шантажа шайка преступников уже не может.Выступая за глобальное уничтожение, говорящие головы вроде Соловьева, изображают Россию жертвой: нацией с “благородным, но робким нравом”, которая, по-видимому, неспособна принять даже самые необходимые меры для самообороны. Эта пропаганда создает нарратив, в котором Кремль сталкивается со “зловещей угрозой”, которую можно остановить только безальтернативным ядерным ударом.



С одной стороны, пропагандисты побуждают свою аудиторию признать неизбежность ядерной войны и потенциальную необходимость тактического удара для выживания. С другой стороны, это порождает недовольство кремлевскими властями, изображая их слабыми, беззащитными и неспособными защитить свое население, после развязанной Путиным войны.

Аналогичная динамика наблюдалась в период с 2018 по 2020 год, когда рейтинги президента диктатора неуклонно снижались. В начале 2019 года только 33% респондентов опроса выразили доверие Путину. К концу мая поддержка бункерного упала до 31,7%. Впоследствии, во время пика пандемии, доверие к Путину достигло исторического минимума, упав до 23%.



Официально это снижение было связано с непопулярными пенсионными реформами Путина. Однако, хотя это может быть одной из причин, недовольство общественности выходит за рамки социальных проблем. Летом 2021 года российские социологи определили компоненты растущих имперско-консервативных настроений, включая стремление к сильному лидеру, восстановлению национального порядка и военной победе. Эта тенденция была связана с резким ростом популярности диктатора Сталина. Высказывалось мнение, что “имперский запрос населения удовлетворялся в сфере СМИ, а не в реальной жизни”. Проще говоря, снижение популярности Путина среди российского населения во многом связано с его неспособностью противостоять той самой угрозе, которую он сам создал, в целях повышения рейтинга.



Это же явление является причиной первоначального всплеска поддержки войны среди большинства Официально это снижение было связано с непопулярными пенсионными реформами Путина. Однако, хотя это может быть одной из причин, недовольство общественности выходит за рамки социальных проблем. Летом 2021 года российские социологи определили компоненты растущих имперско-консервативных настроений, включая стремление к сильному лидеру, восстановлению национального порядка и военной победе. Эта тенденция была связана с резким ростом популярности диктатора Сталина. Высказывалось мнение, что “имперский запрос населения удовлетворялся в сфере СМИ, а не в реальной жизни”. Проще говоря, снижение популярности Путина среди российского населения во многом связано с его неспособностью противостоять той самой угрозе, которую он сам создал, в целях повышения рейтинга.Это же явление является причиной первоначального всплеска поддержки войны среди большинства россиян . Под влиянием пропаганды осознание “западной угрозы” со временем постепенно росло, достигнув кульминации в ощущении облегчения среди россиян в начале вторжения. Многие считали, что “угроза будет устранена”, что в конечном итоге побудило Путина разыграть карту “сильного лидера”.



Сегодня диктатор вновь оказался в той же опасной ситуации, что и в прошлом, когда начало полномасштабного вторжения было единственным средством поддержать его стремительно падающую популярность. Хотя нового снижения рейтингов еще не наблюдалось, даже вечные сторонники Кремля признают, что уровень опасений среди россиян растет. Их наблюдения показывают, что сегодняшнее состояние общества тяготит к унынию или безнадежности.



Еще одним последствием российской ядерной истерии могут стать трудности с проведением новой волны мобилизации, причем перспективы такой кампании уже прогнозируются предельно неопределенными. Говорящие головы, извергающие пропаганду, постоянно повторяют, что нанесение ядерного удара по противникам может спасти жизни российских солдат. Вместо этого решение перебросить русских на передовую может усилить недовольство среди населения.



Тем не менее, использование ядерного оружия до сих пор остается предметом дискуссий, даже среди радикальных сторонников войны в РФ. Пока пропагандисты безрезультатно пытаются убедить в безальтернативности использования оружия массового поражения население, доверие к Путину падает. Он и его окружение, в том числе военное, прекрасно понимают последствия такого шага, а потому никогда не станут разыгрывать эту карту, чем еще больше дискредитируют себя в лице населения, что создает дополнительные риски на предстоящих выборах президента РФ.