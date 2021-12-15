Угрожают ли НЛО национальной безопасности США - Пентагон

Насколько серьезно нужно относиться к теории существования НЛО, каждый решает сам. Наиболее широко эта тема захватила Соединенные Штаты. Достаточно вспомнить американские фильмы о пришельцах из Космоса, летающих тарелках в пустыне Невада и пропавших кораблях в океане. Но правительство США решило подойти к вопросу со всей серьезностью, ведь, если НЛО реальны, то они могут нести угрозу национальной безопасности Штатов. Поэтому, как стало известно из заявления Пентагона, в Министерстве обороны США подтвердили создание группы для расследования сообщений об НЛО.

"Министерство обороны создает рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США", - говорится в заявлении.

Напомним, несколькими днями ранее телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников военного ведомства страны сообщала, что Пентагон находится в процессе формирования такой целевой группы. Курировать проект будет первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист.

В июне президент США Дональд Трамп пообещал подумать над вопросом снятия грифа секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, который произошел 4 июля 1947 года. На ранчо близ Розуэлла (штат Нью-Мексико) разбился воздушный шар, использовавшийся для регистрации звуковых волн от советских ядерных испытаний в рамках секретного проекта ВВС США Могул. Военные скрыли происхождение обломков, что породило множество конспирологических теорий, широко растиражированных местными, а затем и национальными СМИ, о внеземном происхождении разбившегося неопознанного объекта.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии признали.