Угрожающая ситуация на Алчевском меткомбинате

Ситуация на Алчевском меткомбинате, расположенном на временно оккупированной территории Луганской области, становится угрожающей.
Февральские забастовки ни к чему не привели. Более того, если раньше проценты по заработной плате постепенно уменьшали, то на прошлой неделе рабочим вообще не выплатили проценты по заработной плате.
Изначально рабочие планировали приехать 12 мая на так называемый «день республики» в неподконтрольный Украине Луганск и устроить пикет перед «администрацией главы» с различными плакатами, привлекая к освещению мероприятия местных блогеров.
Но как стало известно из проверенных источников, забастовка доменщиков и составителей доменного района (работники ЖДЦ, люди выполняющие маневры на тепловозах) стартовала уже сегодня.
Вероятно, рабочие АМК, понимая, что по-иному выплат заработных плат не добиться, не стали дожидаться «репрессий от МГБ», а в очередной раз вышли с протестом, надеясь, что в этот раз будут услышаны общественностью.
Февральские забастовки ни к чему не привели. Более того, если раньше проценты по заработной плате постепенно уменьшали, то на прошлой неделе рабочим вообще не выплатили проценты по заработной плате.
Изначально рабочие планировали приехать 12 мая на так называемый «день республики» в неподконтрольный Украине Луганск и устроить пикет перед «администрацией главы» с различными плакатами, привлекая к освещению мероприятия местных блогеров.
Но как стало известно из проверенных источников, забастовка доменщиков и составителей доменного района (работники ЖДЦ, люди выполняющие маневры на тепловозах) стартовала уже сегодня.
Вероятно, рабочие АМК, понимая, что по-иному выплат заработных плат не добиться, не стали дожидаться «репрессий от МГБ», а в очередной раз вышли с протестом, надеясь, что в этот раз будут услышаны общественностью.
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