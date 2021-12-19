Угроза из Крыма: Россия продолжает милитаризацию полуострова

23:55 11 Апрель Киев, Украина

По последним данным, из ближайших областей РФ были переброшены 10 вертолетов на полуостров Крым, а также 2 подводные лодки «Колпино» и «Великий Новгород». Вдоль всей границы Украины Россия разместила 28 батальонов тактических групп, еще около 25 групп на подходе. По заверению Кремля, переброска войска необходима для проведения учений.

На учениях Россия поднимала авиацию, выводила субмарины, а из Новороссийска перебрасывала в Крым десантников.

Два года назад ООН призвала Россию вывести свои войска из Крыма. В Москве же ответили, что будут делать на полуострове все ради собственной безопасности.

Россия модернизировала подлодки советского образца 70-ых – 80-ых годов. Теперь они могут нести на своем борту ракеты системы «Калибр», которые способны переносить ядерную боеголовку и могут поражать цель на расстоянии до 2500 километров. “Эти подлотки являются новейшими и они угрожают безопасности не только Украины, а даже Европы и Средиземного моря”, - заявил заместитель директора центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Изначально в России заявляли, что учения проводятся с оборонительной целью, но по факту, войска проводили именно наступательные маневры. Их десантники отрабатывали высадку на берег. Максим Скибицкий, представитель Главного управления разведки МО Украины, утверждает, что российские учения — это демонстрация того, как войска должны проводить наступления, в случае эскалации конфликта.

Леонид Кравчук, первый президент Украины, говорит, что Россия превращает Крым в военную базу, для демонстрации своей силы НАТО. Так как бассейн Черного моря это выход в Средиземное море и примой морской путь в Европу. Также в Кремле ожидают нападения США на полуостров Крым.

Украинские войска также провели учения и готовы к вероятному наступлению российских войск.