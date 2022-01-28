Удастся ли Путину и Лукашенко получить одобрение беларусского народа

10:26 28 Январь Киев, Украина

Если Россию уже можно давно сравнивать с кучкой людей из так называемого кооператива «Озеро», которые ее оккупировали, то Беларусь еще рановато. Может быть, по привычке, какое-то время ее еще можно называть «Беларусь», а не «Белоруссия», которую из нее пытался сделать Лукашенко, но о стокгольмском синдроме говорить еще нельзя. В РФ уже давно население, которое порабощено режимом, полностью этот режим оправдывает, и готово встать под ружье на его защиту.

Все, что надо было сделать России, - это оттолкнуть Ригоравыча от Запада. Да лучше так, чтоб обратного пути у него не было. Задача несложная, принимая во внимание его амбиции. Демократические страны считают выборы Лукашенко нелегитимными

Фальсификация выборов делает его нелегитимным в глазах демократических стран, а после жестокого подавления протестов и репрессий у него не остается иного пути, как интеграция с Россией. С этих пор Лукашенко становится абсолютно безопасным для Путина и абсолютно управляемым Москвой.

Получив главный приз (Лукашенко), естественно, Москва хочет получить и все остальное – народ. Совершив теракт на территории Беларуси и обвинив в этом Украину, можно убить сразу трех зайцев. Обозлить белорусов на украинцев, получить повод к войне, и, начать Крестовый поход в Украину вместе с вооруженными силами Беларуси.

Размещение российских войск и техники в Беларуси является опасным шагом для Украины, для Запада, но в конечном счете для России. Если Путин использует это государство для вторжения в Украину с севера, даже угрожая Киеву, обвинения будут огромными. Россия не выиграет эту борьбу – украинцы готовы сопротивляться, а международное сообщество готово задавить Россию санкциями и штрафами. Марионетка уже сыграла, однако у России еще есть время уйти.