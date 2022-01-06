Учителя и врачи - подопытные кролики для испытания новой российской вакцины

На следующей неделе в России стартует вакцинация от коронавируса.
Первыми привьют врачей и учителей — они в силу профессии чаще сталкиваются с инфекцией. Россия — первая страна, в которой официально зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Препарат «Спутник V» создан и испытан в рекордно короткие сроки.
Однако у ученых по-прежнему много вопросов по поводу эффективности и безопасности российской вакцины. Стоит ли прививаться и безопасна ли вакцина? На этот вопрос ответил микробиолог Сергей Нетёсов:
"По всем правилам вакцина до массового использования должна пройти как минимум три фазы клинических испытаний. Первая — на безопасность. Вторая — опять же на безопасность, но уже расширенная, с изучением иммунитета и, главное, с подбором доз препарата. Во время первой фазы тоже немного изучают иммунитет, но здесь разница принципиальная в числе добровольцев.В первый раз речь идет о десятках, второй раз — о сотнях. А третья фаза — это уже эпидемиологический опыт, в котором участвуют десятки тысяч добровольцев из групп повышенного риска заразиться тем заболеванием, против которого направлена вакцина. Добровольцев делят на группы. Одних прививают вакциной, другие получают пустышку. При этом никто не знает, чем они привиты. Это обязательное условие, иначе не будет беспристрастности. А затем через какое-то время смотрят, сколько людей заболело из каждой группы, отслеживают параметры иммунитета, побочные реакции и возможные осложнения".
Первыми привьют врачей и учителей — они в силу профессии чаще сталкиваются с инфекцией. Россия — первая страна, в которой официально зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Препарат «Спутник V» создан и испытан в рекордно короткие сроки.
Однако у ученых по-прежнему много вопросов по поводу эффективности и безопасности российской вакцины. Стоит ли прививаться и безопасна ли вакцина? На этот вопрос ответил микробиолог Сергей Нетёсов:
"По всем правилам вакцина до массового использования должна пройти как минимум три фазы клинических испытаний. Первая — на безопасность. Вторая — опять же на безопасность, но уже расширенная, с изучением иммунитета и, главное, с подбором доз препарата. Во время первой фазы тоже немного изучают иммунитет, но здесь разница принципиальная в числе добровольцев.В первый раз речь идет о десятках, второй раз — о сотнях. А третья фаза — это уже эпидемиологический опыт, в котором участвуют десятки тысяч добровольцев из групп повышенного риска заразиться тем заболеванием, против которого направлена вакцина. Добровольцев делят на группы. Одних прививают вакциной, другие получают пустышку. При этом никто не знает, чем они привиты. Это обязательное условие, иначе не будет беспристрастности. А затем через какое-то время смотрят, сколько людей заболело из каждой группы, отслеживают параметры иммунитета, побочные реакции и возможные осложнения".
"Почему во всем мире говорят, что раньше января следующего года не будет ясно, рабочий препарат или нет? Потому что объективно минимум три месяца должны идти испытания третьей фазы. Как выявить заражаются и болеют люди после этой прививки или нет? Они же не заболевают сразу, они не понесутся специально заражаться! Что касается российской государственной регистрации вакцины, то она, по всей видимости не направлена на защиту населения от эпидемии,а являеться прямым доказательством того, что Россия как обычно хочет "опередить весь мир, не взирая на риски и здоровье собственных граждан"
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