Учителя и врачи - подопытные кролики для испытания новой российской вакцины

"Почему во всем мире говорят, что раньше января следующего года не будет ясно, рабочий препарат или нет? Потому что объективно минимум три месяца должны идти испытания третьей фазы. Как выявить заражаются и болеют люди после этой прививки или нет? Они же не заболевают сразу, они не понесутся специально заражаться! Что касается российской государственной регистрации вакцины, то она, по всей видимости не направлена на защиту населения от эпидемии,а являеться прямым доказательством того, что Россия как обычно хочет "опередить весь мир, не взирая на риски и здоровье собственных граждан"