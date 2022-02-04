Учения в Белоруссии проходят под эгидой “Готовимся к войне”

13:47 04 Февраль Киев, Украина

Российско-белорусские крупномасштабные военные учения «Союзная решимость-2022» являются важным аспектом военного планирования Кремля против Украины. Сообщается, что маневры , запланированные на 10-20 февраля, пройдут в западных и южных приграничных районах Белоруссии, что станет крупнейшим развертыванием Вооруженных сил России в этой стране после распада Советского Союза в 1991 году.



«Союзная Решимость 2022» происходит в контексте беспрецедентного наращивания военной мощи России вблизи границ Украины. В состав развертываемых сил входят подразделения Восточного военного округа России. Их присутствие там фактически расширяет окружение Украины и посылает стратегический сигнал НАТО держаться подальше от надвигающегося конфликта.

После нескольких дипломатических встреч между Россией и западными партнерами , российские силы направляются на совместные “ военные учения ” в Белоруссии. По сути, это проверка боевой готовности и передислокация, которые должны быть завершены к 9 февраля.

Кремлем встречи еще не были определены : “ Как вы предложили, мы проведем учения в начале года: военные согласятся на это в марте, феврале - я не знаю, когда они согласятся ” . Таким образом, временные рамки «Союзной Решимости 2022», по-видимому, были окончательно определены только примерно в середине января, что может отражать сдвиг в графике военного планирования России.



Если сроки проведения широкомасштабных военных учений не были определены в конце прошлого года и были определены совсем недавно, то сам масштаб российского развертывания демонстрирует задействованные логистические усилия - не только перемещение техники, оборудования и систем вооружения, но и личного состава. В нем участвовали батальонные тактические группы (БТГ) Сухопутных войск Восточного военного округа, Воздушно-десантные войска (ВДВ) и Воздушно-космические силы (ВКС), сформированные из других ВО. Масштабы развертывания российских войск превышают численность военных, направленных в Белоруссию на предыдущие учения «Запад-2021». В них задействовано до 200 транспортных поездов и это первое применение таких средств Восточного военного округа в РБ. Среди заявленных целей учений – “ проверка региональной системы ПВО Союзного государства с использованием десятка российских многоцелевых истребителей Су-35, зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С 1 » и двух дивизионов надводных комплексов С-400, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передислоцированных на территорию Белоруссии ” . С-400 будут переброшены из Хабаровского края. Подразделения ЗРК С-300 В переброшены в Брянск , недалеко от белорусско-украинской границы: они могут противостоять украинским тактическим баллистическим ракетам «Точка-У». Однако в освещениивстречи президента Владимира Путина и Александра Лукашенко в декабре 2021 года явно утверждается, что инициатива проведения дальнейших совместных военных учений на территории Белоруссии исходила от Минска. Более того, формулировка публичного ответа Путина Лукашенко, расшифрованная на сайте Кремля, указывает на то, что сроки проведения учений тогдане были определеныКак вы предложили, мыучения в начале года: военные согласятся на это в марте, февралея не знаю, когда они согласятся. Таким образом,рамки «Союзной Решимости 2022», по-видимому, были окончательно определены только примерно в середине января, что может отражать сдвиг в графике военного планирования России.Если сроки проведения широкомасштабных военных учений не были определены в конце прошлого года и были определены совсем недавно, то сам масштаб российскогодемонстрирует задействованные логистические усилияне только перемещение техники, оборудования и систем вооружения, но и личного состава. Вучаствовали батальонные тактические группы (БТГ) Сухопутных войск Восточного военного округа, Воздушно-десантные войска (ВДВ) и Воздушно-космические силы (ВКС), сформированные из других ВО. Масштабыроссийских войск превышают численность военных, направленных в Белоруссию на предыдущие учения «Запад-2021». В них задействовано до 200 транспортных поездов и это первое применение таких средств Восточного военного округа в РБ. Среди заявленных целей ученийпроверка региональной системы ПВО Союзного государства с использованием десятка российских многоцелевых истребителей Су-35, зенитных ракетно-артиллерийских комплексов «Панцирь-С» и двух дивизионов надводных комплексов С-400, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), передислоцированных на территорию Белоруссии. С-400 будут переброшены из Хабаровского края. Подразделения ЗРК С-300, недалеко от белорусско-украинской границы: они могут противостоять«Точка-У».

По словам заместителя министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина , «Союзная Решимость-2022» делится на две части. Во-первых, российские войска перебазируются в районы учений и сформируют группировки войск, которые пройдут проверку на боевую готовность, в том числе элементы ПВО. Второй этап охватывает учение 10–20 февраля и в основном будет задействован на пяти полигонах и четырех аэродромах в Белоруссии: на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брест и Осиповичский, а также на аэродромах Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи. За пределами этих объектов также запланированы учения.



Районы учений находятся ближе к границе с Польшей и Украиной, чем те, что использовались в «Западе-2021». Официально совместные учения, в которых также будет задействована основная часть Вооруженных сил Белоруссии, будут направлены на “ подавление и отражение внешней агрессии против Союзного государства, защите критически важной инфраструктуры, усилении совместной противовоздушной обороны, блокировании поставок оружия и выполнении задач по поиску и уничтожению противника ” . Фомин заявил : “ Может возникнуть ситуация, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для обеспечения безопасности Союзного государства . И мы должны быть готовы его укрепить. Вместе с белорусской стороной пришли к пониманию, что для общей обороны необходимо будет задействовать весь потенциал военной организации государства ” . Силовая структура, направленная в Белоруссию для участия в крупномасштабных военных учениях, одновременно выполняет несколько функций: предлагает дополнительные гипотетические варианты удара по Украине, включая удар по Киеву, сдерживает любой возможный ответ НАТО и усиливает давление на восточный фланг Североатлантического союза.



«Союзная Решимость-2022», по-видимому, является еще одним звеном в цепи подготовки Кремля к возможной войне, которая включала развертывание сил вокруг Украины весной прошлого года, «Запад-2021», а теперь и продолжающееся наращивание: все это часть сложного процесса. «Запад-2021» был необычен тем, что эшелоны Вооруженных сил России, развернутые для участия в учениях, были сосредоточены в основном на БТГ, а учения включали отработку действий в Украине. Учитывая, что цикл планирования Генштабом таких оперативно-стратегических учений занимает один год, весьма вероятно, что ему была поставлена задача с учетом непредвиденных обстоятельств в Украине еще в сентябре 2020 года. После «Запада-2021» Россия и Белоруссия доработали новую Военную доктрину Союзного государства, которая была подписана в начале ноября 2021 года, но, что необычно, документ остается неопубликованным.