04:37 24 Март Киев, Украина

В аннексированном Крыму фиксируются катастрофические масштабы милитаризации детей.

Например, бывшая детская здравница Евпатории превратилась в детский военно-патриотический лагерь для милитаризации и обучения военному ремеслу детей.

Блогер Крымская Жужелица опубликовал фотографии, на которых видно, как местные дети отмечают семилетие «крымской весны» с оружием в бронежилетах и защитных шлемах.

В Симферополе в Таврической академии Крымского федерального университета прошёл «торжественный смотр юнармейских отрядов Республики Крым «Юнармия. Мы - дети Крымской весны», в ходе которого 250 учащихся из 25 муниципальных образований республики приняли клятву юнармейца, которая завершилась торжественным прохождением парадных расчётов Юнармии и кадетов.

15 марта в Крымском федеральном университете прошел торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов Республики в рамках общественного проекта «Юнармия. Мы – дети Крымской весны».

Впервые у главного корпуса КФУ была развернута выставка современных специальных средств Министерства обороны России.

Начальная военная подготовка детей в оккупированном Крыму поставлена на поток и приняла в данное время просто катастрофические масштабы. Детей готовят к возможным будущим военным конфликтам.