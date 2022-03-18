Турция предложила организовать выпуск беспилотников в Украине

Последнее время Украина плотно сотрудничает с Турцией во многих производственных и строительных проектах. Это и реконструкция мостов, дорог и аэропортов. В настоящее время правительство Украины подбирает подходящую строительную площадку для турецкой компании Bayraktar в рамках договоренности о производстве беспилотных летательных аппаратов. Об этом в субботу, 24 октября, сообщило информагентство Интерфакс-Украина со ссылкой на вице-премьера Олега Уруского.
"Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты", - сказал он.
Уруский уточнил, что такой измененный подход турецкая сторона представила недавно, а ранее она была готова разместить производство на одном из предприятий госконцерна Укроборонпром.
Вице-премьер уточнил, что на предприятии Bayraktar в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы. А также оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.
Уруский также сообщил, что рассматривается возможность совместного с Турцией производства передвижных противотанковых ракетных комплексов и организация совместного предприятия по производству в Турции авиационных двигателей как для БПЛА, так и для вертолетов и возможного турецкого перспективного боевого самолета.
Ранее в ВСУ поступили модернизированные беспилотники Spectator-M1. Эти дроны имеют отличную аэродинамику, малозаметны и защищены от систем радиоэлектронной борьбы.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии