Трудовое рабство в Херсонской области

Херсонские новости: На Херсонщине 13 человек находились в трудовом рабстве у, так называемого, "бригадира". Путем запугиваний и угроз мужчина заставлял людей работать без оплаты.
В полицию обратились двое мужчин, которым удалось сбежать из трудового рабства. На место отправились сотрудники отдела борьбы с преступлениями и силовики из "Корда", которые провели спецоперацию по освобождению людей.
В трудовом рабстве находились еще 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет. Их держали в сарае, в антисанитарных условиях. С освобожденными сейчас работают медики и психологи.
Как установила полиция, 30-летний житель Скадовского района, который называл себя "бригадиром", психологически давил на удерживаемых и постоянно их запугивал, чтобы заставить работать на полях с утра до сумерек.
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