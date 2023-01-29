Трибунал для Путина: Европарламент принял резолюцию

19 января Европарламент принял резолюцию, призывающую осудить Путина и все политическое и военное руководство России. Теперь в ЕС начнут решать ряд важнейших вопросов, касающихся международного права, что в итоге приведет к усовершенствованию законодательства как в Украине, так и во всем мире.

Европейский Союз и его члены должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России, гласит резолюция Европейского парламента, принятая в четверг, 19 января, в Страсбурге.

За нее проголосовали 472 евродепутатов, против - 19, воздержались - 33. Процедура осуждения военных преступников, коими являются Путин, Лавров, Захарова, Шойгу, Герасимов, Патрушев, Бортников и все прочее военно-политическое руководство РФ, должна стать похожей на международный трибунал в Гааге над представителями нацистского режима.

В то же время, на данный момент существует ряд проблем связанных с реализацией задуманного парламентариями. Прежде всего, необходимо разработать юридический механизм, который бы снимал иммунитет с Путина и Лукашенко (союзника президента РФ).

Дело в том, что за преступления агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции.

Для того чтобы снять неприкосновенность, нужна мощная поддержка мирового сообщества, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия - его постоянный член, обладающий правом вето.

«ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию, подчеркивается в резолюции Европарламента», — уверены украинские политологи.

Что касается механизма передачи Украине арестованных на западе активов России, нужно снять с них иммунитет. Без четкого обоснования с точки зрения юриспруденции, ЕС не сможет конфисковать деньги РФ.

Первым шагом по привлечению руководства РФ к ответственности, в Европарламенте считают создание группы международной спецпрокуратуры на базе Международного уголовного суда (МУС), для сбора данных о военных преступления в Украине. Ни Киев, ни Кремль не ратифицировали у себя Римский статут, который имеет юрисдикцию в расследовании совершения агрессии, которую, в свою очередь, не имеет МУС.

«Верховной Раде, прежде всего, необходимо принять на законодательном уровне Римский статут для запуска всего процесса расследования, которое позволит преследовать Путина, Лукашенко и других лиц, поддерживающих войну в Украине», — пишут политологи.

Бюрократические институты Запада представляют собой сплошную путаницу и волокиту. В то же время, на них строится вся западная демократия, международное право, система правопорядка и правосудия.

«Тот факт, что Европейский парламент принял важнейшую резолюцию, пусть она и носит рекомендательный характер, по созданию спецтребунала над военными преступниками в Украине, говорит о многом. Прежде всего, что Запад больше не стремится “сохранить лицо Путину”. Учитывая долгую волокиту западной бюрократии, на это может потребоваться не один месяц, если не год. Однако рано или поздно, Россия лишится своего места в Совете Безопасности ООН и не сможет накладывать вето, и Путин окажется на скамье подсудимых в Гааге», - уверены украинские политтехнологи.