Трамп заявил о наличии у США сверхсекретных систем вооружения

По словам президента США Дональда Трампа, Пентагон разработал сверхсекретную систему вооружения. Причем эта система настолько засекречена, что о ней никто в мире не знает. С таким заявлением американский лидер выступил перед журналистами накануне вылета в штат Мичиган.

"У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает", - заявил Трамп. Он предположил, что будет лучше, если положение дел продолжит оставаться таким.

Также, Трамп добавил, что ВС США теперь "сильнее, чем когда-либо". По его словам, только за последние 3,5 года США потратили около 2,5 трлн долларов на модернизацию вооруженных сил страны.

Напомним, что при этом президент США Дональд Трамп считает, что Минобороны желает только войны, чтобы обогащались предприятия, занимающиеся производством вооружений, боеприпасов и военной техники.

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