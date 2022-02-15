19:21 01 Октябрь Киев, Украина

Недавние события в России, связанные с отравлением оппозиционера Алексея Навального, указывают на Кремлевский след. Такие методы в отношении политических противников Путина уже не раз были зафиксированы независимыми расследованиями. Однако действующая власть владеет неограниченными финансовыми и силовыми ресурсами, чтобы продолжать действовать в таком же направлении и оставаться безнаказанными.

По данным соцопросов россиян, Путин возглавляет таблицу аутсайдеров на пост президента 2024 года. Он прекрасно понимает, что не сможет восстановить свою прежнюю популярность благодаря пропаганде и захвате территорий соседних государств. Поэтому Путин делает ставку на силовые структуры и радикальное уничтожение конкурентов.

Такие действия говорят о слабости нынешнего режима. Абсурдность ситуации заключается в том, что Путин не собирается менять вектор политического направления. То есть, он все так же нацелен на расширение границ государства, подтверждения статуса страны-агрессора. Но в упор не замечает проблем внутри страны.

Его восточные территории за пределами МКАД остаются на грани нищеты. Нашими корреспондентами был задан вопрос гражданам РФ: “Что, по вашему мнению, могло бы вернуть доверие населения к Владимиру Путину?”, ответ был предсказуем и прост. Россияне хотят начать жить и перестать выживать.

Банальное увеличение зарплат, уменьшение налогов и цен на продукты питания, социальная справедливость, помощь малоимущим семьям, ремонт городов и дорог значительно повысило бы рейтинг нынешней власти.

Выходит, что жадность и паранойя Путина не подразумевает поддержку населения. Бюджет все так же продолжает распределяться между чиновниками, тем самым подогревая революционные настроения.

Все попытки ЕС и США намекнуть Путину о неверности его действий высмеиваются Кремлем и рассматриваются как вмешательство в суверенитет. Совершение покушений и убийства своих конкурентов, силовые подавления митингов и протестов, повышение налогов и усиление тоталитарного режима представляются в умах правительства РФ проявлением силы и могущества. Однако это говорит об обратном. Такие действия лишь подтверждают тот факт, что мы наблюдает за угасанием того пламени, которое разгорелось в конце 90-ых годов, когда Владимир Путин обещал принести России долгожданную демократическую свободу и богатство.

Тесная связь с олигархами и силовиками показывает кто на самом деле может “жить” в современной России. Этот замкнутый цикл “доживает” свои последние дни и будет уничтожен весь, останется лишь шрам на фоне догорающего уголька ушедшей на века эпохи.