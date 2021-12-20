Тирания как попытка заявить о себе

После проигрыша в холодной войне Россия теряет влияние над 14 республиками и остается ни с чем. Вывоз колоссального количества золота, огромный внешний долг, разваливающаяся постсоветская экономика — подливают масла в огонь. Будучи сотрудником КГБ, Путин, воспринимает поражение своей страны на личный счет и после прихода к власти пытается восстановить хоть какое-то ее влияние на мировой арене.

Западные страны понимали, что Кремль рано или поздно придет в себя и возобновит свою деятельность по превращению всего мира в “социалистических рабов”, пусть и в преображенной форме. Поэтому было принято решение, взять под опеку как можно больше стран, договориться о взаимном сотрудничестве и напомнить, что запад сможет предоставить защиту от тирании Российской Федерации.

Путин понял, что умных людей в стране не осталось, ведь они практически все уже уехали на запад благодаря правителям подобным ему. Торговля газом и нефтью перестала давать свои плоды после того, как начали разрабатываться альтернативные источники энергии. Да никто и не хотел сотрудничать и прислушиваться к приказам страны, которая сразу же вводила войска при внезапно возникшем желании подчинить себе страну партнера.

Вот Путин и решил, что его единственный шанс – глобальная тирания. Он понял, что давая защиту и убежище таким же диктаторам, Кремль сможет распространять свою сферу влияния. Так и получается, что Россия, подобно гиене, подбирает загнившие в консерватизме страны, где бить женщину – приветствуется законом, где забить камнями человека за не правильный взгляд – норма, а купить рабов за отару баранов – небольшая ежедневная трата.

Таким образом, президент европейского государства поддерживал и поддерживает таких известных в мире личностей как: Ислам Каримов, Гурбангулы Бердымухамедов, Уго Чавес, Али Хаменеи, Махмуд Ахмадинежад, Роберт Мугабе, Ким Чен Ын и многих других.

Благодаря подобной паутине по всему миру, Путин, предоставляет мировым диктаторам и тиранам оружие и защиту от демократического запада, взамен получает доступ и “зеленый коридор” для добычи полезных ископаемых, строительства вредных для экологии заводов «Русал», испытания оружия и тренировку ЧВК Вагнера.

Все эти действия, конечно же, прикрываются “дискриминацией русских” или другого народа, попыткой ставленника запада завладеть властью в стране и так далее.

В результате мир получает очередную гражданскую войну, гибель сотен тысяч людей и еще одну попытку Путина вернуть России один из решающих голосов на мировой арене. Но как бы он ни старался, подобные действия лишь усугубляют его положение в мире. Все давно научились различать след Кремля и не верят заявлениям тирана Путина о том, что в его стране и странах, которые он поддерживает, действует демократия и не ущемлены права граждан. Как не старайся, но шило в мешке все равно не скроешь!