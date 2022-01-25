Террористы создали бэкап — на случай возрождения ИГИЛ

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После потери территорий, военной базы в Сирии и убийства лидера Абу Бакра аль-Багдади, террористы перешли в подполье и создали «резервную копию» ИГИЛ — на случай возрождения.

Архив, расположенный в облачном хранилище, состоит из четырех тысяч папок со специфическими названиями: от «Авиалиний “Аль-Каиды”» до «Сумки моджахеда». В них хранятся все знания террористов: как угнать самолет, изготовить бомбу и даже школьная программа, по которой учились дети в ИГ. Ежемесячно архив просматривает десять тысяч человек. Кто создал «резервную копию» ИГИЛ и что в ней хранится...



В конце октября 2019 года начали распространяться слухи о том, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади — мертв. Никаких доказательств этого еще не было, но именно тогда заместитель директора аналитического центра по борьбе с экстремизмом «Институт стратегического диалога» Мустафа Аяд заметил нечто странное. Сторонники «Исламского государства» начали публиковать в своих Twitter-аккаунтах короткие ссылки.





Аяд перешел по одной из ссылок и увидел архив с тщательно каталогизированным террористическим контентом. На первый взгляд он напоминал кучу файлов в DropBox. Четыре тысячи папок содержали более полутора терабайта текстовых файлов, видео и различных презентаций в PowerPoint на нескольких языках: арабском, английском, немецком, французском, испанском, русском, турецком, бенгальском и даже пушту.

Большая часть файлов описывала повседневную жизнь ИГ. Среди них были документы, презентации, журналы, учебные материалы и фото с военными трофеями и пленными.



В одной папке хранилась школьная программа, которая охватывала шесть предметов: английский язык, физподготовку, арабский язык, коранистику, географию и историю, а также предмет под названием «идеология». На этих уроках детям рассказывали о жутких последствиях, которые ожидают предателей ИГ.



Среди других файлов были отчеты о поражениях, успехах и стратегии организации. В презентации «Операция “Кровоизлияние”» террористы описали стратегию уничтожения Запада с помощью метода «тысячи порезов». Суть заключается в том, чтобы проводить менее масштабные, но более частые теракты и так «обескровить врага до смерти».





Серия презентаций «Авиалинии “Аль-Каиды”» описывала технологию угона самолетов и предыдущие террористические атаки. В папку под названием «Сумка моджахеда» вошли материалы о том, как воевать в городе, создавать химическое оружие и скрываться от спецслужб, а в иллюстрированном гайде под названием «200 советов будущим террористам» рассказывали, как правильно делать взрывчатку, отключать камеры наблюдения и перевязывать раны.

В ноябре 2019 года Аяд рассказал о своей находке американским и британским правоохранителям. Однако архив до сих пор существует и за год только увеличился. Дизайн некоторых материалов изменился. Несколько папок изменили местоположение.



Мустафа Аяд вместе с коллегами выяснил, что ссылки на архив можно получить с помощью бота в Telegram. Он подключен к открытому каналу. Когда к нему присоединяется новый пользователь, бот спрашивает на арабском, нужен ли ему доступ к материалам. Если да — генерирует ссылки на файлы в облачном хранилище.





Отслеживая эти ссылки, исследователи выяснили, кто и где именно распространяет материалы ИГ. Они пришли к выводу, что в Twitter ссылку на архив обычно публикуют в информации о профиле. Иногда — встраивают в изображение. Аккаунты, которые распространяют пропаганду ИГ, обычно существуют не более суток — их блокируют модераторы соцсети. Из-за этого террористы крадут чужие аккаунты и постоянно создают новые. В Facebook материалы «Исламского государства» распространяют небольшие группы, которые также используют похищенные агентами ИГ страницы людей.

Пропаганду «Исламского государства» активно публикует ряд сайтов. Один из них — своего рода «Netflix для джихадистов». Он постоянно меняет домен. По словам Аяда, на нем размещены записи террористических актов, казней и знаковых речей лидеров организации. Другой сайт, Muslim News, сохраняет весь официальный контент ИГ: от сообщений о боевых успехах и выступлений лидеров организации до информационных бюллетеней.



По данным Similar Web, ежемесячно «резервную копию» ИГИЛ просматривают десять тысяч человек. Файлы в архив добавляли несколько лет, однако по-настоящему члены ИГ взялись за это после того, как террористическая организация начала терять территории — сначала Мосул, затем Ракку и Эль-Багуз. Архив — это бэкап «Исламского государства» на пике могущества.





Файлы ИГ хранятся с помощью программного обеспечения Nextcloud. Оно бесплатное, а еще его можно установить на частные серверы. Nextcloud позволяет синхронизировать файлы таким образом, чтобы избежать централизованного хостинга и контроля. Nextcloud нередко используют политики и активисты, однако программа популярна также среди террористических группировок. Это не сервис и не платформа вроде Facebook или Google, поэтому компания-разработчик не несет ответственности за контент, который хранит. Кроме ИГИЛ, с помощью Nextcloud и другого проекта основателя этой компании — OwnCloud хранит файлы «Аль-Каида» и группа сомалийских исламистов «Харакат аш-Шабаб».