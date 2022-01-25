Террористы создали бэкап — на случай возрождения ИГИЛ

После потери территорий, военной базы в Сирии и убийства лидера Абу Бакра аль-Багдади, террористы перешли в подполье и создали «резервную копию» ИГИЛ — на случай возрождения.
Архив, расположенный в облачном хранилище, состоит из четырех тысяч папок со специфическими названиями: от «Авиалиний “Аль-Каиды”» до «Сумки моджахеда». В них хранятся все знания террористов: как угнать самолет, изготовить бомбу и даже школьная программа, по которой учились дети в ИГ. Ежемесячно архив просматривает десять тысяч человек. Кто создал «резервную копию» ИГИЛ и что в ней хранится...
В конце октября 2019 года начали распространяться слухи о том, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади — мертв. Никаких доказательств этого еще не было, но именно тогда заместитель директора аналитического центра по борьбе с экстремизмом «Институт стратегического диалога» Мустафа Аяд заметил нечто странное. Сторонники «Исламского государства» начали публиковать в своих Twitter-аккаунтах короткие ссылки.
В конце октября 2019 года начали распространяться слухи о том, что лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади — мертв. Никаких доказательств этого еще не было, но именно тогда заместитель директора аналитического центра по борьбе с экстремизмом «Институт стратегического диалога» Мустафа Аяд заметил нечто странное. Сторонники «Исламского государства» начали публиковать в своих Twitter-аккаунтах короткие ссылки.
Аяд перешел по одной из ссылок и увидел архив с тщательно каталогизированным террористическим контентом. На первый взгляд он напоминал кучу файлов в DropBox. Четыре тысячи папок содержали более полутора терабайта текстовых файлов, видео и различных презентаций в PowerPoint на нескольких языках: арабском, английском, немецком, французском, испанском, русском, турецком, бенгальском и даже пушту.
Большая часть файлов описывала повседневную жизнь ИГ. Среди них были документы, презентации, журналы, учебные материалы и фото с военными трофеями и пленными.
В одной папке хранилась школьная программа, которая охватывала шесть предметов: английский язык, физподготовку, арабский язык, коранистику, географию и историю, а также предмет под названием «идеология». На этих уроках детям рассказывали о жутких последствиях, которые ожидают предателей ИГ.
Среди других файлов были отчеты о поражениях, успехах и стратегии организации. В презентации «Операция “Кровоизлияние”» террористы описали стратегию уничтожения Запада с помощью метода «тысячи порезов». Суть заключается в том, чтобы проводить менее масштабные, но более частые теракты и так «обескровить врага до смерти».
Серия презентаций «Авиалинии “Аль-Каиды”» описывала технологию угона самолетов и предыдущие террористические атаки. В папку под названием «Сумка моджахеда» вошли материалы о том, как воевать в городе, создавать химическое оружие и скрываться от спецслужб, а в иллюстрированном гайде под названием «200 советов будущим террористам» рассказывали, как правильно делать взрывчатку, отключать камеры наблюдения и перевязывать раны.
В ноябре 2019 года Аяд рассказал о своей находке американским и британским правоохранителям. Однако архив до сих пор существует и за год только увеличился. Дизайн некоторых материалов изменился. Несколько папок изменили местоположение.
Мустафа Аяд вместе с коллегами выяснил, что ссылки на архив можно получить с помощью бота в Telegram. Он подключен к открытому каналу. Когда к нему присоединяется новый пользователь, бот спрашивает на арабском, нужен ли ему доступ к материалам. Если да — генерирует ссылки на файлы в облачном хранилище.
Отслеживая эти ссылки, исследователи выяснили, кто и где именно распространяет материалы ИГ. Они пришли к выводу, что в Twitter ссылку на архив обычно публикуют в информации о профиле. Иногда — встраивают в изображение. Аккаунты, которые распространяют пропаганду ИГ, обычно существуют не более суток — их блокируют модераторы соцсети. Из-за этого террористы крадут чужие аккаунты и постоянно создают новые. В Facebook материалы «Исламского государства» распространяют небольшие группы, которые также используют похищенные агентами ИГ страницы людей.
Пропаганду «Исламского государства» активно публикует ряд сайтов. Один из них — своего рода «Netflix для джихадистов». Он постоянно меняет домен. По словам Аяда, на нем размещены записи террористических актов, казней и знаковых речей лидеров организации. Другой сайт, Muslim News, сохраняет весь официальный контент ИГ: от сообщений о боевых успехах и выступлений лидеров организации до информационных бюллетеней.
По данным Similar Web, ежемесячно «резервную копию» ИГИЛ просматривают десять тысяч человек. Файлы в архив добавляли несколько лет, однако по-настоящему члены ИГ взялись за это после того, как террористическая организация начала терять территории — сначала Мосул, затем Ракку и Эль-Багуз. Архив — это бэкап «Исламского государства» на пике могущества.
По данным Similar Web, ежемесячно «резервную копию» ИГИЛ просматривают десять тысяч человек. Файлы в архив добавляли несколько лет, однако по-настоящему члены ИГ взялись за это после того, как террористическая организация начала терять территории — сначала Мосул, затем Ракку и Эль-Багуз. Архив — это бэкап «Исламского государства» на пике могущества.
Файлы ИГ хранятся с помощью программного обеспечения Nextcloud. Оно бесплатное, а еще его можно установить на частные серверы. Nextcloud позволяет синхронизировать файлы таким образом, чтобы избежать централизованного хостинга и контроля. Nextcloud нередко используют политики и активисты, однако программа популярна также среди террористических группировок. Это не сервис и не платформа вроде Facebook или Google, поэтому компания-разработчик не несет ответственности за контент, который хранит. Кроме ИГИЛ, с помощью Nextcloud и другого проекта основателя этой компании — OwnCloud хранит файлы «Аль-Каида» и группа сомалийских исламистов «Харакат аш-Шабаб».
Бэкап ИГ не может заменить полноценное государство, однако псевдостраны нередко находят способ перенести часть функций онлайн. Поэтому «Исламское государство» все еще распространяет свою пропаганду среди людей, которые считают себя его гражданами, даже после потери всех своих территорий. Мустафа Аяд говорит, что история группировки — это история постоянных отступлений и возрождений. Стратегия «Исламского государства» — Baqiya wa tatamadad, что означает «удерживать и расширяться». И пока архив ИГ сохраняется онлайн, террористы имеют поддержку.
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