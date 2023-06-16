08:45 13 июня Киев, Украина





Техногенная катастрофа невероятных масштабов в Европе произойдет в результате того, что оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. Ее последствия можно лишь прогнозировать, однако при наилучшем раскладе еще долгие годы эхо этой трагедии будет откликаться на всем юге Украины. Как сообщают официальные представители нашей страны, уровень воды ниже по течению Днепра продолжит увеличиваться в течение нескольких дней, в то время как бассейн Каховского водохранилища полностью истощит запасы уже через неделю. Это, в свою очередь, угрожает уходу воды из охладительного бассейна Запорожской АЭС и дальнейшему перегреву ядерных реакторов. Согласно прогнозам, через год южные земли Украины могут превратиться в пустыню, а полуостров Крым лишиться пресной воды. Но самое страшное то, что десятки тысяч людей остались без жилья в один момент, а многие до сих пор ожидают спасение на крышах своих домов. В ночь с 5 на 6 июня Россия подорвала дамбу Каховской гидроэлектростанции. Это, несомненно, является террористическим актом. Однако до сих пор Запад не признал Россию страной спонсором терроризма, коим эта государственное образование и является.Техногенная катастрофа невероятных масштабов в Европе произойдет в результате того, что оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС. Ее последствия можно лишь прогнозировать, однако при наилучшем раскладе еще долгие годы эхо этой трагедии будет откликаться на всем юге Украины. Как сообщают официальные представители нашей страны, уровень воды ниже по течению Днепра продолжит увеличиваться в течение нескольких дней, в то время как бассейн Каховского водохранилища полностью истощит запасы уже через неделю. Это, в свою очередь, угрожает уходу воды из охладительного бассейна Запорожской АЭС и дальнейшему перегреву ядерных реакторов. Согласно прогнозам, через год южные земли Украины могут превратиться в пустыню, а полуостров Крым лишиться пресной воды. Но самое страшное то, что десятки тысяч людей остались без жилья в один момент, а многие до сих пор ожидают спасение на крышах своих домов.



Ссылаясь на данные разведки, в США заявили, что имеют неопровержимые данные подрыва Каховской дамбы россиянами. Кроме того, снимки ГЭС показывают, что Ссылаясь на данные разведки, в США заявили, что имеют неопровержимые данные подрыва Каховской дамбы россиянами. Кроме того, снимки ГЭС показывают, что взрыв произошел изнутри здания. Еще весной прошлого года, после оккупации Херсонской области, стало известно, что агрессор заминировал станцию. После взрыва в Генштабе Украины заявили, что ожидали такого варианта событий, ведь дамба представляла из себя переправу через Днепр. Это служит еще одним доказательством, что подрыв дамбы был нужен оккупантам, чтобы обезопасить себя на этом направлении. Кроме того, представители Генштаба рассказали, что накануне катастрофы был утвержден план по деоккупации ГЭС.





После подрыва Каховской ГЭС США дали разрешение на использование своего вооружения для нанесения ударов по территории России. Однако как в Америке, так и в странах Европы до сих пор не приняли резолюцию о признании РФ страной спонсором терроризма, хотя уже не раз агрессор доказывал, что достоин этого титула, как ни одна страна в мире. При этом 6 июня в ООН огласили днем русского языка, что еще больше дискредитирует, а также подчеркивает “импотенцию” данного органа. После подрыва Каховской ГЭС США дали разрешение на использование своего вооружения для нанесения ударов по территории России. Однако как в Америке, так и в странах Европы до сих пор не приняли резолюцию о признании РФ страной спонсором терроризма, хотя уже не раз агрессор доказывал, что достоин этого титула, как ни одна страна в мире. При этом 6 июня в ООН огласили днем русского языка, что еще больше дискредитирует, а также подчеркивает “импотенцию” данного органа.



Подрыв Каховской ГЭС лишний раз подтверждает, что с оккупантами из России невозможно вести переговоров. До тех пор, пока армия агрессора находится на территории Украины, а диктатор Путин остается у власти, ни о каком мире не может быть и речи.