Telegram: по всему миру произошел сбой в работе мессенджера

19:46 25 Сентябрь Киев, Украина

Сегодня по всему миру отмечался сбой в работе популярного мессенджера Telegram . Проблемы возникли у пользователей мобильного и десктопного приложения, включая его браузерную версию.

По данным сервиса Downdetector, наибольшие проблемы в работе Telegram наблюдаются в западной части России и ряде европейских стран, включая Беларусь, Украину и Молдову. Перебои в работе мессенджера также отмечаются и в восточном регионе — в частности, в Узбекистане, Казахстане, Малайзии, а также в ряде других стран по всему миру. Некоторые пользователи сообщают о возобновлении работы приложения, но во многих случаях оно работает медленно или с перебоями.

Причины происходящих технических неполадок пока неизвестны.