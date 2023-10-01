19:45 29 сентября Киев, Украина

Россияне все больше привыкают, хотя и не рады этому, к расширению китайского влияния на Дальнем Востоке, вдоль Северного морского пути. Теперь “рука тигра” дотянулась до Татарстана и Средней Волги. Эта тенденция приобрела особую значимость в прошлом месяце, поскольку китайские фирмы начали заменять западные.

Пекин забирает под свой контроль все больше российского рынка, постепенно подбираясь к столице России. Торговля между Китаем и Татарстаном стабильно растет. В 2023 году товарооборот, вероятно, превысит 2 млрд долларов. Это лишь малая часть всеобщей российско-китайской торговли, которая только за первые семь месяцев 2023 года достигла 134 миллиардов долларов. По мнению российского комментатора Руслана Горевого, эти цифры неточно отражают растущую роль Китая в Татарстане по трем основным причинам.

Во-первых, Россия экспортирует в Китай в основном сырье, тогда как китайское производство в Татарстане сосредоточено на готовой продукции. Это фактически передает в руки Китая отрасли, которые, по мнению многих россиян, должны принадлежать только России. Во-вторых, китайские инвестиции в существующие и новые предприятия в Татарстане, соседних с ним республиках и регионах растут гораздо быстрее, чем предполагают текущие показатели торговли.

Официальные лица Пекина уже говорят о “десятках миллиардах” рублей, которые пойдут в Татарстан только на “первом этапе”, сигнализируя, что роль Китая будет только возрастать. В-третьих, Казань предоставила Китаю специальные таможенные и безналоговые зоны, которые позволят Пекину использовать Татарстан, а не Москву, в качестве основного пункта пропуска для экспорта из Китая. Горевой не понимает, как Путин мог на такое согласиться. Экономическая конференция между российскими и китайскими регионами, состоявшаяся в Казани две недели назад, стала символом подъема Китая в Татарстане.

Это также подчеркнуло, что Татарстан предпринимает шаги по активному использованию растущего влияния Пекина для создания собственной политической базы. На мероприятии присутствовали официальные лица и бизнесмены со всей России и Китая. Однако мероприятие было организовано не Кремлем и Пекином напрямую, а совместно генеральным консульством Китая в Казани и Агентством международного развития Татарстана. Конференция - «Ростки» - дала мощный сигнал по этому поводу. На официальном логотипе встречи были изображены российский и китайский флаги, держащие то, что некоторые охарактеризовали как «котёл», из которого вырывались ростки новых побегов. Кремлевские пропагандисты дали определения названия «Ростки» как “русский и китаец”.

Однако казанские журналисты подчеркивали, что буква “т” в слове означает Татарстан, который, таким образом, стал “котлом” из которого и растут китайские ростки. В ходе конференции Раис (глава) Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул центральную роль республики в российско-китайской торговле. Он также сообщил, что совершит очередной визит (в мае 2023 года Раис уже побывал в Пекине) в Китай в ноябре 2023 года и что Си Цзиньпин приедет в Казань в следующем году в рамках сессии БРИКС. Другие официальные лица объявили о строительстве Китаем новых промышленных комплексов в Татарстане и Среднем Поволжье. Также отмечается расширение связей между Пекином и Казанью по различным вопросам культуры, образования и развития. Беспокойство Кремля характерно минимальной информационной повесткой по поводу совместных проектов Татарстана и Китая. Однако там убеждены в силе вертикали власти, поэтому готовы, якобы принять меры в случае необходимости. Однако с другой стороны на “враждебный” Запад, а “дружественный” дракон, на которого, в свою очередь рассчитывает Казань и который не отдаст то, что считает своим.

В краткосрочной перспективе у Кремля, безусловно, больше шансов. Но, как отмечает Горевой, отношения между Татарстаном и Китаем могут лечь в основу фундамента постройки “государства в государстве” с последующим расширением зоны влияния Пекина на соседние республики, если Казань направит китайские инвестиции соседям, как это происходило ранее. Это, в свою очередь, поможет Татарстану восстановить свой статус лидера нероссийских регионов и стать если не выше, то, по крайней мере, в один уровень с Кремлем. Многие эксперты с момента полномасштабного вторжения России в Украину прогнозировали развал РФ на отдельные государства, посредством народных протестов или даже гражданской войны. Однако развал России начался с тех самых пор, как Путин начал укреплять отношения с Китаем. Пекин планомерно захватывает российские территории без единого выстрела, в то время, как Кремль не в силах ему помешать.