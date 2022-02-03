Тактика российской дезинформации, направленная на эскалацию конфликта

20 января Госдепартамент США опубликовал перечень высказываний российской стороны по конфликту вокруг Украины, которые Вашингтон расценивает как дезинформацию.
Необходимо отметить, что Вашингтон подтвердил выявленную ранее украинскими специалистами тактику российской дезинформации. - Россия прежде всего распространяет дезинформацию среди своего населения, чтобы убедить собственных граждан в необходимости военной операции РФ на украинской территории, а страны Запада - в том, что поведение Киева грозит спровоцировать глобальный конфликт.
И если Западные страны легко выявляют и пресекают российские фейки, то в самой России вопрос свободы прессы является риторическим.
Например, более 15 лет назад в подъезде дома на Лесной улице в Москве была застрелена самая знаменитая журналистка и правозащитница своего времени — Анна Политковская, которая без страха критиковала самых влиятельных людей страны, помогла людям, оказавшимся в бедственном положении из-за войны в Чечне, и убедила террористов, захвативших театральный центр на Дубровке, дать воду заложникам.
Убийство Политковской, без преувеличения, потрясло не только Россию, но и международную общественность, а его расследование власти поставили на особый контроль. Но тем не менее имена организаторов и исполнителей преступления до сих пор остались загадкой.
Не привлечены к ответственности заказчики убийств и многих других правозащитников, журналистов и блогеров.
Все чаще в открытые источники просачивается информация о том, что журналисты подвергаются силовому прессингу с боку российских спецслужб. Также известно о жестких ограничениях на распространение онлайн-контента, блокировки и уголовная ответственность, к которой журналистов теперь привлекают гораздо чаще.
За последние 10 лет законодательство в сфере массовой информации РФ поменялось так сильно, что даже далекие от политической повестки журналисты осознают опасность своей работы.
Таким образом, в сложившейся ситуации российские власти совершенно беспрепятственно распространяют необходимую для реализации имперских амбиций агрессора информацию в российском инфопространстве. Но ни на Украину, ни на Западные страны подобные «слепленные» фейки не действуют!
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