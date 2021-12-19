Тайные галереи олигархов или как Кремль хранит историю

17:06 29 Июль Киев, Украина

Уже достаточно давно стало популярным и продолжает быть модным владеть предметами искусства, которые ассоциируются с историей целых народов и принадлежат всему миру.





На таких аукционах были замечены такие личности как Олег Из достоверных источников стало известно, что ежегодно проводимые аукционы, закрытого типа, для сильных мира сего, становятся настоящей катастрофой для мировой культуры. Причиной тому стали лоты, уходящие с молотка по баснословным суммам, порой исчисляемыми уже не миллионами, а миллиардами рублей.На таких аукционах были замечены такие личности как Олег Дерипаска , Роман Абрамович, Владимир Евтушенков, Роман Ротенберг, а так же другие приближенные марионетки Кремля.

Целю таких встреч являлось показать остальным богачам мирового масштаба насколько богата и влиятельна Россия, что даже “обычный” бизнесмен способен выкинуть несколько сотен долларов на условно нужную ему вещь.

Однако, как утверждают закрытые источники известных изданий, все предметы искусства приобретаются олигархами не только для, скажем прямо, показухи. Это достаточно продуманный и заранее обговоренный в Кремле план действия, по присвоению артефактов мировой истории.

Во-первых, это одна из статей подводной части экономического айсберга России. Такая же, как наркотрафик, торговля оружием, людьми и тайные сделки с подсанкционными странами, такими как Северная Корея. Давным-давно известно, что офицеры внешней разведки РФ, проводят тайные операции по контролю сбыта запрещенного, на официальном уровне, товара. Не есть исключением и предметы искусства, которые заменяются очень качественными подделками, после их продажи. То есть в музеях, в 90% случаях, мы видим реплики.

Во-вторых, владея артефактами, скажем Германии или Франции, Россия может с легкостью использовать этот рычаг давления для достижения определенных целей. Пусть не столь значительных сразу, но весьма ощутимых в дальнейшем. К примеру, по слухам, началу процесса по выводу Дерипаска из-под санкции, послужила именно такая манипуляция с реликвиями США.

Так же, после приобретения, Кремль не слишком печется о сохранности предметов искусства. Об этом так же знает и ряд стран, которые стараются заполучить свои артефакты обратно, либо страны, желающие получить преимущество в решении своих интересов с последними. Таким образом, они замыкают темный круг оборота предметов искусства. Шантаж в виде порчи, либо полной утрате народного достояния, в виде какого либо артефакта – работает.



Кремль уже давно научился дрессировать своих цепных шавок и не марать руки при выполнении грязного, но очень прибыльного бизнеса. Ведь в любой момент золотой ошейник снимается и одевается на другого, еще молодого, но более послушного щенка.



Что ж, как это не печально, но только такие методы и используются в российской верхушке. Никто не хочет думать головой, а все продолжают надавливать на горло более слабым. Такие господа не побрезгуют даже святым, что уже там, какое-то искусство.