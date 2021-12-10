Своих не бросаем: Путин заступился за бойцов группы «Вагнер»

15:32 10 Август Киев, Украина

Владимир Путин своих не бросает. Этот факт давно известен всем, кто хоть немного следит за событиями в соседней стране. И это свое жизненное кредо он не раз подтверждал на деле. Так вышло и в этот раз. Президент России официально заступился за задержанных бойцов Частной военной компании «Вагнер».

Сразу после того как Беларусь объявила о задержании 33 человек по подозрению в участии в ЧВК, президент России Владимир Путин провел по этому факту совещание с членами Совета безопасности.

На повестке дня стоял вопрос о том, как и почему были задержаны в Беларуси российские граждане, которых Минск назвал сотрудниками группы «Вагнер».

«Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены», — сообщается на сайте Кремля.

Совещанием дело не ограничилось. Путин лично связался с Лукашенко по телефону. Согласно официальной информации, Президент России и президент Беларуси обсудили по телефону вопросы развития братских российско-белорусских отношений, а также задержание группы россиян на территории республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», – отмечается в сообщении. Подчеркивается, что российская сторона заинтересована в «сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», указывается в сообщении пресс-службы президента.

А дальше самое интересное, после личного заступничества Путина, президенты двух стран договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных в из адержании и привлечь их к ответственности.

Напомним! 29 июля государственное информагентство «Белта» сообщило о задержании в Беларуси 33 боевиков из российской ЧВК «Вагнер». Они обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. По данным правоохранительных органов, в Беларусь прибыло более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 29 июля собрал срочное заседание Совбеза страны по поводу задержания граждан России и поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением. Сообщалось, что возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. СК Беларуси заподозрил задержанных в подготовке массовых беспорядков.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что задержанные россияне следовали через Минск транзитом и намеревались лететь в Стамбул, но опоздали на рейс. По его словам, они могут быть сотрудниками ЧОП и направляться за рубеж для охраны энергетической инфраструктуры.

Все, действительно, могло бы быть так, но вот только личное вмешательство российского президента еще раз доказывает, что арестованные бойцы не простые сотрудники частного охранного предприятия, а бойцы частной военной компании.