Судьба российских оппозиционеров и перебежчиков: новичок или полоний

В августе 2020 года было совершено покушение на убийство относительно Алексея Навального, ярого противника действующей власти в России. Его пытались отравить. Однако это не первое и далеко не последнее покушение на совести Путина в адрес своих оппонентов.
По мнению авторитетных европейских издательств, подобные покушения происходят не первый раз. И чаще всего, к несчастью, они являются результативными. Такие методы прямо говорят о сути нынешней российской власти. К тому же виновных столь редко удается найти, что вывод напрашивается сам собой – власти этого не хотят. Что касается заказчиков, тот тут дело всегда заходит в тупик. Убийство политических оппонентов Кремля говорит лишь о слабости и трусости нынешней власти в России. Они понимают, что народ их не поддержит, но боятся потерять власть, так как находятся у руля слишком долго, чтобы представить себя без него.
Наши корреспонденты провели опрос среди граждан России, где задали один-единственный вопрос: “Будет ли проведено расследование о покушении на убийство Алексея Навального?”, где 80% населения ответили – “Нет”.
Однако в данном деле, как и во всех остальных, непонятно, причастен ли Путин лично к убийствам и покушениям, либо же это дело рук тех людей, кто хотел бы угодить “царю”. Даже если правдой является второй вариант, то легче не становится.
Хотим также напомнить о других жертвах Путинских отравителей. Александр Литвиненко – бывший сотрудник спецслужб в СССР и России. В 1998 году заявил во всеуслышание, что его руководство поручило ему убить бизнесмена Бориса Березовского, после чего стал преследуемым Путиным и главой ФСБ Петрушевским. В результате отравлен полонием-210, чрезвычайно редким и дорогостоящим ядом.
Однако в данном деле, как и во всех остальных, непонятно, причастен ли Путин лично к убийствам и покушениям, либо же это дело рук тех людей, кто хотел бы угодить “царю”. Даже если правдой является второй вариант, то легче не становится.
Хотим также напомнить о других жертвах Путинских отравителей. Александр Литвиненко – бывший сотрудник спецслужб в СССР и России. В 1998 году заявил во всеуслышание, что его руководство поручило ему убить бизнесмена Бориса Березовского, после чего стал преследуемым Путиным и главой ФСБ Петрушевским. В результате отравлен полонием-210, чрезвычайно редким и дорогостоящим ядом.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, случайно оказавшаяся рядом. Сергей Скрипаль был бывшим сотрудником спецназа ГРУ, работавшим на английское правительство. Он также был противником Путина и всячески старался поддержать оппозицию насколько ему позволяло это расстояние между странами. Он начал передавать информацию о прямых приказах Путина о необходимости выполнения задания по взрыву домов в 1999 году.
Европа вводит все новые санкции каждый раз, после обнародования улик по тому или иному делу. На сей раз канцлер Германии потребовала подать на Путина в международный суд для вынесения приговора и исполнения наказания, однако это лишь слова.
Ряд других, менее громких дел, также являются подтверждением решимостью Путина идти до конца. Для него цель всегда оправдывает средства. Серия покушения на убийство и убийств будет продолжаться подобно испанскому сериалу до тех пор, пока его не закроют.
Ряд других, менее громких дел, также являются подтверждением решимостью Путина идти до конца. Для него цель всегда оправдывает средства. Серия покушения на убийство и убийств будет продолжаться подобно испанскому сериалу до тех пор, пока его не закроют.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии