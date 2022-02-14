Судьба российских оппозиционеров и перебежчиков: новичок или полоний

19:18 23 Сентябрь Киев, Украина

В августе 2020 года было совершено покушение на убийство относительно Алексея Навального, ярого противника действующей власти в России. Его пытались отравить. Однако это не первое и далеко не последнее покушение на совести Путина в адрес своих оппонентов.

По мнению авторитетных европейских издательств, подобные покушения происходят не первый раз. И чаще всего, к несчастью, они являются результативными. Такие методы прямо говорят о сути нынешней российской власти. К тому же виновных столь редко удается найти, что вывод напрашивается сам собой – власти этого не хотят. Что касается заказчиков, тот тут дело всегда заходит в тупик . Убийство политических оппонентов Кремля говорит лишь о слабости и трусости нынешней власти в России. Они понимают, что народ их не поддержит, но боятся потерять власть, так как находятся у руля слишком долго, чтобы представить себя без него.

где задали один-единственный вопрос : “ Будет ли проведено расследование о покушении на убийство Алексея Навального?”, где 80% населения ответили – “ Нет ” .

Однако в данном деле, как и во всех остальных, непонятно, причастен ли Путин лично к убийствам и покушениям, либо же это дело рук тех людей, кто хотел бы угодить “ царю ” . Даже если правдой является второй вариант, то легче не становится.

Хотим также напомнить о других жертвах Путинских отравителей. Александр Литвиненко – бывший сотрудник спецслужб в СССР и России. В 1998 году заявил во всеуслышание, что его руководство поручило ему убить бизнесмена Бориса Березовского, после чего стал преследуемым Путиным и главой ФСБ Петрушевским. В результате отравлен полонием-210, чрезвычайно редким и дорогостоящим Наши корреспонденты провели опрос среди граждан России,задали один-единственный вопросБудет ли проведено расследование о покушении на убийство Алексея Навального?”,80% населения ответилиНетОднако вделе, как и во всех остальных, непонятно, причастен ли Путин лично к убийствам и покушениям, либо же это дело рук тех людей, кто хотел бы угодитьцарю. Даже если правдой является второй вариант, то легче не становится.Хотим также напомнить о других жертвах Путинских отравителей. Александр Литвиненко – бывший сотрудник спецслужб в СССР и России. В 1998 году заявил во всеуслышание, что его руководство поручило ему убить бизнесмена Бориса Березовского, после чего стал преследуемым Путиным и главой ФСБ Петрушевским. В результате отравлен полонием-210, чрезвычайно редким и дорогостоящим ядом

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, случайно оказавшаяся рядом. Сергей Скрипаль был бывшим сотрудником спецназа ГРУ, работавшим на английское правительство. Он также был противником Путина и всячески старался поддержать оппозицию насколько ему позволяло это расстояние между странами. Он начал передавать информацию о прямых приказах Путина о необходимости выполнения задания по взрыву домов в 1999 году.