Стратегия мировой дестабилизации

Мировые войны, которые были раньше, теперь отошли в анналы истории. Колоссальные количества жертв теперь никому не нужны. Достаточно локальных конфликтов и точечных “выстрелов” для перераспределения мировых сфер влияния.

Своими действиями Путин показывает всему миру, какую именно политику он несет, какой “русский мир” строит. Жестокость, шантаж и тоталитаризм. Именно поэтому так много противников его власти во всем мире и в России в частности.

Другой составной гибридной войны Кремля является кибератаки. Так как весь мир на сегодняшний день стал компьютеризированный и подключен к глобальной сети Internet, то спецслужбы России начали вербовать хакеров для взлома серверов во всем мире. Так уже находить улики, указывающие на след Кремля в кибератаках на Германию, США, Украину, Францию, Нидерланды и другие страны. Официальные представители этих стран говорят о том, что у них были украдены данные о политиках и их семьях, данные из банков, выведены из строя энергоснабжения метрополитенов, аэропортов. Все это является не чем иным, как диверсионными действиями со стороны страны-агрессора, только в современном формате. Российское правительство также вмешивается в выборы других стран. Внедряет спецагентов ЧВК для разжигания недовольств среди населения, подкупает членов правительства, шантажирует украденными данными политиков других стран для принятия решения в пользу Кремля. Ведет шпионаж. Подобные действия можно наблюдать в современной Беларуси, Черногории, Албании. Недавние выборы в США являются вопиющим случаем, когда при помощи кибератаки сотрудники ГРУ смогли проникнуть в банк данных предвыборного штаба Хилари Клинтон. Не стоит забывать и Путинская пропаганда. Благодаря федеральным каналам и выступлениям самого Путина, Кремль вносит разногласия и зерна сомнения между давними союзниками. Ложь о присоединении Крыма и учениях в Донецке, на первый взгляд, является полным абсурдом и кажется, что лишь слабоумный может в это поверить, однако пропагандисты Кремля, так давно этим занимаются, что в эту чушь верят миллионы. Весь перечень направлений действий Кремля можно перечислять очень долго. Однако фактом остается одно, Путин без объявления, ведет войну со всем демократическим миром. Это война гибридная, и военные действия являются лишь неким прикрытием, ширмой для, поистине темных дел.

Однако покушение на жизнь конкурентов и оппозиционеров является лишь малой частью более глобальной гибридной войны, которая нацелена на дестабилизацию мировой экономики и демократии.