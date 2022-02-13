Стратегия мировой дестабилизации

Как известно из мировых СМИ, 20 августа был отравлен российский оппозиционер Алексей Навальный. По данным предварительного расследования ЕС заказчиком являлся Кремль. Из истории правления Путина известно, что это не первый случай ликвидации конкурента подобным способом.
Низкие рейтинги действующего президента России подталкивают его идти на радикальные методы. При этом его абсолютно не волнует мнение народа, ведь за его спиной стоит армия и при обострении недовольств россиян, он сможет использовать силовые структуры для жесткого решения сложившейся ситуации.
Однако покушение на жизнь конкурентов и оппозиционеров является лишь малой частью более глобальной гибридной войны, которая нацелена на дестабилизацию мировой экономики и демократии.
Мировые войны, которые были раньше, теперь отошли в анналы истории. Колоссальные количества жертв теперь никому не нужны. Достаточно локальных конфликтов и точечных “выстрелов” для перераспределения мировых сфер влияния.
Своими действиями Путин показывает всему миру, какую именно политику он несет, какой “русский мир” строит. Жестокость, шантаж и тоталитаризм. Именно поэтому так много противников его власти во всем мире и в России в частности.
Другой составной гибридной войны Кремля является кибератаки. Так как весь мир на сегодняшний день стал компьютеризированный и подключен к глобальной сети Internet, то спецслужбы России начали вербовать хакеров для взлома серверов во всем мире. Так уже находить улики, указывающие на след Кремля в кибератаках на Германию, США, Украину, Францию, Нидерланды и другие страны. Официальные представители этих стран говорят о том, что у них были украдены данные о политиках и их семьях, данные из банков, выведены из строя энергоснабжения метрополитенов, аэропортов. Все это является не чем иным, как диверсионными действиями со стороны страны-агрессора, только в современном формате.
Российское правительство также вмешивается в выборы других стран. Внедряет спецагентов ЧВК для разжигания недовольств среди населения, подкупает членов правительства, шантажирует украденными данными политиков других стран для принятия решения в пользу Кремля. Ведет шпионаж. Подобные действия можно наблюдать в современной Беларуси, Черногории, Албании. Недавние выборы в США являются вопиющим случаем, когда при помощи кибератаки сотрудники ГРУ смогли проникнуть в банк данных предвыборного штаба Хилари Клинтон.
Не стоит забывать и Путинская пропаганда. Благодаря федеральным каналам и выступлениям самого Путина, Кремль вносит разногласия и зерна сомнения между давними союзниками. Ложь о присоединении Крыма и учениях в Донецке, на первый взгляд, является полным абсурдом и кажется, что лишь слабоумный может в это поверить, однако пропагандисты Кремля, так давно этим занимаются, что в эту чушь верят миллионы.
Весь перечень направлений действий Кремля можно перечислять очень долго. Однако фактом остается одно, Путин без объявления, ведет войну со всем демократическим миром. Это война гибридная, и военные действия являются лишь неким прикрытием, ширмой для, поистине темных дел.
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